La mascherina è una nuova componente della divisa del maresciallo capo Francesco Lupia, a capo della Sezione Operativa Pronto Impiego della guardia di finanza di Padova.

Comandante, com'è lavorare sul campo con l'emergenza Covid?

«Il nostro addestramento alla scuola di Orvieto è molto rigido. Abbiamo lavorato in altre emergenze, ma questa volta abbiamo a che fare con un nemico invisibile che ci obbliga anche a non abbracciare i nostri figli. Quando lavori non ci pensi, ma quando torni a casa ti domandi: siamo sicuri che sia andato tutto bene? Durante un servizio abbiamo visto un anziano cadere dalla bici. Siamo intervenuti e l'abbiamo aiutato. Una cosa che sarebbe normale. Eppure poi ti domandi: era messa bene la mascherina? Cose che prima non passavano nemmeno per la testa».

Cosa vi dice la gente durante i controlli?

«Cerchiamo sempre di operare con empatia. La gente ha capito e nel 99% dei casi le giustificazioni sono valide. Poi c'è anche chi inventa di sana pianta, tipo un signore che fermato alle 2 di notte, in una zona nota per la prostituzione, ci ha detto che stava cercando lavoro. Furbi a parte, siamo a disposizione della gente che ha bisogno aiuto».

Ha dovuto cambiare abitudini in famiglia?

«L'attesa dei risultati dei tamponi è snervante. Nel frattempo cerco di non abbracciare i miei figli. Nella loro fantasia vedono il virus anche dalla finestra».

