LA CERIMONIA

PADOVA «Più che un Premio della Bontà, quello di quest'anno desidera essere un semplice riconoscimento francescano e antoniano: non un'onorificenza ma un grazie e una proposta ai giovani incarnata da esempi davvero meritori di persone che proprio in questo momento così difficile segnato dalla pandemia da Covid-19 si sono spese per gli altri. Desideravamo non interrompere la tradizione del Premio, a maggior ragione proprio in questo anno così difficile e sofferto. Ecco quindi l'idea di dedicarlo ai luoghi e alle tristi vicende legate alla pandemia che ci hanno mostrato tantissimi esempi di altruismo nel campo sanitario, in quello della scuola e non ultimo nella Chiesa».

Così Leonardio Di Ascenzo, priore dell'Arciconfraternita, organizzatrice del Premio della Bontà Sant'Antonio, consegnato ieri nella Basilica Antoniana a quei testimoni di bene che sono stati Maria Teresa Gallea, Paolo Simonato e Luca Sostini che hanno sostituito i medici di medicina generale dell'area rossa di Vo' durante il periodo più critico dell'inizio pandemia, ricevendo il 20 ottobre scorso al Quirinale dalle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella l'onorificenza di Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. Pubblico riconoscimento anche a don Fabio Stevenazzi, il sacerdote/medico che a metà marzo ha dismesso temporaneamente i paramenti sacri nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Gallarate, ed è sceso in prima linea per rispondere all'emergenza Covid-19, tornando a fare il medico come prima di entrare in seminario, e al professor Nando Bonessio che a Roma ha utilizzato la propria auto per permettere a una alunna in difficoltà di sostenere l'esame di terza media.

LE TESTIMONIANZE

«Ci siamo messi a disposizione: ci ha spinto - hanno raccontato i tre giovani medici - la necessità di dare risposte ai cittadini del paese di Vo', senza i loro medici di famiglia, sottoposti tutti e tre a quarantena preventiva. Abbiamo risposto all'appello che girava nelle chat dei giovani medici, e ci siamo fatti avanti. Le nostre famiglie erano preoccupate per la nostra salute ma conoscendo la nostra passione hanno accettato la scelta. É un'epidemia che entrerà nei libri di storia, sicuramente un'esperienza probante da punto di vista fisico e psicologico ma ha rappresentato anche un grande arricchimento personale». Il pensiero di Gallea, Simonato e Sostini è andato ai colleghi e altri professionisti sanitari che hanno dato la vita nello svolgimento della professione, e a quanti - giorno e notte - continuano oggi a combattere, nei presidi ospedalieri, nel territorio e nei laboratori di ricerca. «Ho conciliato due vite in una, di sacerdote e di medico, senza sentire differenze - ha raccontato don Stevenazzi - tra la prima vocazione e la seconda, maturata attraverso il sacerdozio. É stato un filo che ha dato continuità alla mia biografia. Colleghi anche laici e lontani da pratiche religiose mi rendevano partecipe di confidenze intime, benchè indossassi il camice bianco. Il giorno di Pasqua ho messo una stola sopra e ho distribuito nei reparti immagini del Risorto».

L'ISTRUZIONE

L'istruzione, un diritto per tutti, nelle parole di Bonessio: «Quarant'anni di carriera sono lunghi: ho chiuso così, con un gesto di straordinaria normalità. La bambina, originaria dell'Equador, era in difficoltà e l'ho aiutata sentendo il dovere di concludere la scuola dell'obbligo in Italia con un successo personale e un segnale forte di accoglienza».

In conclusione della messa, l'esortazione del delegato pontificio, monsignor Fabio Dal Cin: «Cerchiamo di essere non solo bravi nel lavoro, nell'educazione, in tutti gli ambiti della nostra vita, ma anche e soprattutto buoni».

Federica Cappellato

