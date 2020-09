Patrizio Bertin, presidente di Ascom plaude all'impegno della Polizia per catturare chi, in queste serate di settembre, ha fatto tornare prepotentemente alla ribalta la questione degli assalti notturni agli esercizi del centro cittadino, ma ne nutre tanti sull'assetto legislativo-sanzionatorio.

«Per poche centinaia di euro o qualche bottiglia di birra, le spaccate finiscono per rappresentare un danno economico di proporzioni drammaticamente esponenziali per chi le subisce. Specie adesso, con la pandemia da Covid che grava sulle attività. Solo che, al dimostrato impegno delle forze dell'ordine non corrisponde un sistema sanzionatorio degno di questo nome».

Sulla vicenda interviene anche l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina:

«Siamo molto felici dell'arresto dell'autore delle spaccate, con il Questore abbiamo un rapporto di stretta collaborazione, unità di intenti e coordinamento. Con lei stiamo anche incontrando i cittadini nei diversi quartieri per ascoltare i loro problemi. Anche l'altra sera eravamo all'Arcella. Come amministrazione stiamo facendo molto per la sicurezza ma serve anche la collaborazione dei padovani. Come ha chiesto anche il questore servono segnalazioni sulle quali agire anche se, quotidianamente, polizia, carabinieri e polizia locale sono attivamente sul territorio. Da parte nostra abbiamo migliorato la videosorveglianza: 500 le telecamere posizionate, le aumenteremo come aumenteremo l'illuminazione». Soddisfatto anche il consigliere Luigi Tarzia, presidente Commissione Sicurezza. «Dà serenità ai commercianti e all'intera città che rimane sostanzialmente una città sicura . Opportuno prevedere nuovamente fondi nel bilancio comunale che consentono ai commercianti di ammodernare i loro sistemi di antintrusione ma se è possibile, sarebbe conveniente ragionare sull'eventuale riutilizzo del progetto della prefettura Mille Occhi sulla Città, che prevedeva in pianta stabile la possibilità di utilizzare gli istituti di vigilanza privata».

Luisa Morbiato

