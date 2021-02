Graziano Ruzza, 53enne di Agna, è il primo paziente ad essere uscito «in vita», come sottolinea lui stesso, dal reparto di Terapia Intensiva, dopo essere stato ricoverato per un mese intero (dal 10 marzo al 10 aprile scorsi) al Madre Teresa, dove ha trascorso ben 18 giorni intubato. «Sono uno di quelli che ce l'hanno fatta, ma è dura pensare oggi a chi non è stato altrettanto fortunato e al fatto che gli sforzi di tutto il personale sanitario non sono ancora finiti. Il ricordo più vivido che ho di quei giorni è il momento in cui mi hanno intubato. Ho chiesto ai medici «Vedrò ancora i miei familiari?» e loro mi hanno risposto «Faremo il possibile». Dopo 18 giorni mi hanno stubato e accolto con un applauso: ero diventato un simbolo di speranza». L'esperienza di Graziano con il covid è stata subdola e dura. «Non posso dire con certezza dove ho preso il covid. Forse nella zona di Bergamo, che frequentavo per lavoro, ma immagino non lo saprò mai. Non ho mai avuto febbre, tantomeno mal di testa, solo un lieve mal di gola. racconta Poi all'improvviso non riuscivo più a dormire, a mangiare, a muovermi. Facevo due passi e mi mancava il fiato. Devo ringraziare il medico di famiglia che non ha esitato un istante e che, come gli ho descritto i sintomi, ha subito chiamato il 118».

Il tempestivo ricovero ha probabilmente permesso al 53enne di salvarsi, ricevendo tutte le cure necessarie. «In quei momenti pensi alla famiglia, agli affetti. Avevo paura per i miei cari, che mi erano stati accanto quando ancora non si portava la mascherina, a mia moglie, in particolare, che mi aveva portato in auto dal medico di base. Grazie a Dio nessuno di loro è rimasto contagiato. racconta ancora Graziano Mi hanno dimesso che ero ancora positivo, ma stavo bene, ce l'avevo fatta».

Oggi Graziano è in buona salute, rimane però sempre vivido il ricordo di quella difficile esperienza. «Sono fortunato, non ho riportato danni permanenti, non ho nemmeno avuto bisogno di fare riabilitazione prosegue Conosco persone, anche più giovani di me, che hanno invece subito dei danni che ancora permangono». Graziano dopo la guarigione ha acconsentito a diventare un donatore nella sperimentazione regionale della plasmaterapia.

Camilla Bovo

