Grande festa in Pra', 70mila per i fuochi

LA SERATAPADOVA Grande successo per l'edizione 2019 del tradizionale spettacolo pirotecnico organizzato dall'amministrazione comunale per la notte di Ferragosto. Prato della Valle è stato letteralmente invaso da circa 70 mila persone fra padovani, turisti e cittadini arrivati da tutta la provincia per godersi lo spettacolo dei fuochi d'artificio che quest'anno ha celebrato i 50 anni dello sbarco sulla luna.«Il bilancio è pienamente positivo, credo che una piazza così, per partecipazione e spettacolarità, ce la possano solo invidiare - ha...