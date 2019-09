Gran rientro in classe «Pensiamo al futuro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMPANELLAPADOVA Primo giorno di scuola per 107.785 studenti delle scuole di Padova e provincia, dall'infanzia alle superiori si contano 1.458 iscritti in meno rispetto allo scorso anno. Grande emozione al suono della campanella anche per i più grandi. I ragazzi delle scuole superiori pensano già al futuro e le classi quinte attendono con timore l'esame di Stato. In tanti si troveranno in cattedra nuovi insegnanti.«Affronto questa giornata con serenità anche se ho il cuore e la mente ancora in vacanza - afferma Rebecca Sorze, 18 anni,...