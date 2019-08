Gra, parte il piano: vertice con i sindaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOPADOVA La convocazione è fissata per lunedì 16 settembre, la lettera è firmata dal sindaco di Padova Sergio Giordani e dal collega di Saonara Walter Stefan. Riparte così l'iter per il Grande raccordo anulare di Padova: gli amministratori di venti Comuni di tutta la provincia si riuniranno tra due settimane esatte a Palazzo Moroni per incontrare l'assessore regionale alle Infrastrutture Elisa De Berti. Sarà un appuntamento importante visto che il Gra è appena stato inserito nel Piano regionale dei Traporti Veneto 2030. Nel...