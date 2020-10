GLI ULTIMI CASI

PADOVA Si moltiplicano i contagi nelle scuole padovane. Ieri sulla scrivania dell'assessore alle Politiche scolastiche Cristina Piva è arrivato l'ormai quotidiano report sui contagi. «Venerdì scorso è risultato positivo un ragazzino che frequenta la media Cellini a Mortise ha annunciato Piva Sempre nello stesso giorno, abbiamo registrato un nuovo caso di contagio alla primaria don Bosco alla Mandria. In entrambi i casi tutta la classe è stata messa in quarantena fino al prossimo 11 ottobre. Lo stesso discorso vale anche per due insegnati, uno per ogni classe. Tutti, naturalmente, saranno sottoposti a tampone nei distretti sanitari di riferimento». «Nonostante, proprio venerdì la Regione abbia annunciato l'introduzione dei test rapidi in classe ha detto ancora l'esponente del Partito democratico l'Ulss ci ha spiegato che è necessario coinvolgere tutte le scuole per far partire questa procedura. Mi auguro che si faccia presto. I protocolli attuali, infatti, sono troppo macchinosi e costringono studenti e insegnati a perdere troppi giorni di scuola. Non solo. I genitori dei ragazzi sono costretti a perdere giornate di lavoro per sottoporre i loro figli al tampone. In una situazione come questa, meno gente si muove, meglio è. Di conseguenza, mi auguro che non si perda più tempo».

GLI SPAZI

Piva, intanto, è impegnata anche su un altro fronte: l'adeguamento degli spazi scolastici alla normativa anti Covid. Tra oggi e domani, per esempio, verranno ultimati i lavori di montaggio della tensostruttura che troverà posto all'interno della primaria Ardigò in via Agnusdei. La struttura dovrà accogliere la mensa scolastica per 200 bambini. Entro il fine settimana dovranno essere realizzati anche gli allacciamenti. Tutto, infatti, deve essere pronto per lunedì prossimo quando la scuola ha intenzione di ripartire con il servizio mensa. Un servizio che in alcuni istituti è iniziato il 1° ottobre e, in altri, proprio ieri.

IN PROVINCIA

I casi di contagio ovviamente non riguardano solo le scuole della città. Ieri si è registrato un nuovo caso di contagio all'istituto d'Istruzione Superiore Atestino di via Garibaldi. La classe e gli insegnati del ragazzo sono finiti in quarantena. Si tratta del terzo caso registrato nelle ultime settimane a Este, dopo quello della scuola primaria Sartori Borotto e del liceo Ferrari.

Buone notizie arrivano, invece, da Vo'. A un mese dalla ripresa delle lezioni, le scuole del comune dei colli, vincono, per ora, la battaglia contro il Coronavirus. Il primo comune d'Italia ad aver avuto un morto colpito da Covid traccia un bilancio positivo dei giorni in aula, iniziati il 7 settembre e scanditi, una settimana dopo, dalla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. Su 650 alunni tra scuola dell'infanzia, elementari e medie sono 50 gli studenti che hanno dovuto sottoporsi a tampone nell'ultimo mese: tra questi non risulta alcun contagio da Covid. Nessuna classe è stata isolata. Oltre a quella sanitaria, Vo' vuole superare a pieni voti anche la gara della solidarietà. Il dirigente Alfonso d'Ambrosio, infatti, ha preso contatti con alcune scuole del sud, in particolare della Campania, per regalare i banchi dismessi ma ancora utilizzabili.

Secondo i dati regionali diffusi giovedì scorso in Veneto le scuole interessate da almeno un caso di Covid sono 171 (ma il numero è nel frattempo aumentato), con 187 positività su un totale di 707.814 alunni. Un dato pari allo 0,03%.

Alberto Rodighiero

