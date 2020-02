GLI SVILUPPI

PADOVA Il rettore del Bo, Rosario Rizzuto siede in platea. Tentiamo di sorprenderlo con una domanda a bruciapelo. Un corso di laurea sul volontariato è possibile? «Ho dei progetti in cantiere. La formazione nell'ambito del terzo settore è una grande forza per la società e dà anche una prospettiva economica. Occorre una formazione specifica e noi stiamo lavorando a una formazione multidisciplinare adeguata».

Ma non è tutto. «Siamo Università capofila sul tema del sostegno alla disabilità che dobbiamo tradurre in un impegno per tutta l'università. Ricordo che sul tema dell'inclusione l'ateneo vanta una solida tradizione, primo in Italia a far partire, ancora negli anni Novanta, l'inserimento universitario degli studenti con disabilità e ideatore del Manifesto per l'inclusione, un progetto che si è allargato coinvolgendo comunità accademiche a livello internazionale. Poi lavoriamo sul tema della sostenibilità ambientale ma anche sociale». Il riconoscimento a Padova? «Riconosce una realtà. Il volontariato dà con generosità spontaneamente. Nel momento in cui diventa sistema ha una motivazione in più per andare avanti».

Siamo al padiglione 8 adattato ad auditorium e con un centro congressi in via di completamento. Anche il Bo contribuirà ad una fiera multitasking? «Non voglio trasformare la fiera in un'aula universitaria ma se perdiamo funzioni perdiamo tutti. Un errore che nessuno vuol fare è perdere la fiera, ma aggiungere funzioni, mescolare la formazione con la presenza del mondo produttivo, come faremo con l'hub dell'innovazione, svolgere tante cose nello stesso spazio fisico è una ricchezza. Aiuta noi e la realtà imprenditoriale».

«Il centro congressi? Ne fruiremo molto. I congressi universitari sono una realtà importante dunque penso che il successo del centro sarà determinato dal fatto che esiste una università con 2mila professori».

Fra due anni saranno gli ottocento anni. «Reinviteremo Mattarella. Abbiamo 20mila matricole c'è il dovere di continuare a innovare». Su questa linea è il presidente della Camera di Commercio Santocono: «Questo è un evento importantissimo per noi. Ed è la riprova che questa città ha mille risorse e stiamo cercando di farle crescere. Che avvenga dentro il sedime della fiera mi fa pensare che questo sia il luogo dove dobbiamo ancora investire».

