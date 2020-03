GLI STUDIOSI

PADOVA Cinque esperti in diretta streaming dalle aule del Bo, per approfondire i segreti del Coronavirus e affropntare il tema di un'emergenza di cui ad oggi non si vede la fine. Ieri è andata in scena la tavola rotonda Epidemie e pandemie del nuovo Millennio. Cause, contrasti e conseguenze. L'incontro è stato trasmesso su YouTube e seguito da centinaia di utenti online. Hanno partecipato un medico, un veterinario, una statistica, un sociologo ed un economista. Assente il professor Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia dell'università, perché coinvolto nell'emergenza in atto.

La tavola rotonda è stata introdotta dal professor Michele Cortelazzo, direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori. Come nel caso del Coronavirus, molte delle pandemie trovano origine negli animali. «Perché un veterinario parla di epidemie nell'uomo? afferma Mattia Cecchinato, docente di Malattie infettive degli animali domestici -. Per capirlo mi sembra importante dare alcuni dati sulle zoonosi. Il 75% delle malattie emergenti viene trasmessa dagli animali agli uomini. Su 5 nuove malattie scoperte, 3 hanno questa natura. Tra le emergenti ricordiamo la Bse conosciuta come mucca pazza, Ebola e soprattutto le epidemie da Coronavirus come Sars, Mers e l'ultima Covid 19. Perché si origini un'epidemia devono combinarsi dei determinanti. Esistono dei meccanismi che permettono al virus di mutare e conseguentemente di eludere il sistema immunitario dell'organismo che va ad attaccare. Questo fenomeno è chiamato ricombinazione: si origina un virus chimera, formato da un mix di genomi. I pipistrelli hanno un ruolo importante in queste epidemie perché è stata osservata positività per alcuni agenti eziologici. Negli stessi soggetti sembrano albergare più ceppi di virus e proprio questo dà origine a fenomeni di ricombinazione». Nel pipistrello, infatti, sono stati identificati svariati ceppi di Coronavirus. Pare però che manchi un passaggio.

«Nel caso del Coronavirus si ipotizza un terzo incomodo aggiunge Cecchinato -, una specie che ha fatto da ponte tra pipistrello e uomo. Si è andati nel mercato di Wuhan per vedere le specie presenti: dal pollame, ai topi. Ma son tutti risultati negativi ai test. Sembra che il tramite sia il pangolino, ma i dati non sono stati confermati. Altri aspetti importanti sono i fattori legati all'ambiente e alle abitudini: in questi mercati c'è un assemblamento di specie diverse vendute illegalmente, gli animali sono vivi e questa commistione può portare allo scambio di virus e originare ricombinazione».

Alessandra Brazzale, docente di Scienze Statistiche, ha poi illustrato i modelli statistici utilizzati per predire la diffusione delle pandemie. «In Cina si va verso la diminuzione dei contagi da Coronavirus - specifica Luisa Barzon, virologa del Laboratorio di Microbiologia -. In Italia non è così, abbiamo ampiamente superato i 2mila casi di infezione. Il personale sanitario è particolarmente esposto a questa infezione, ciò rischia di determinare il collasso del sistema sanitario. È fondamentale avere gli strumenti per studiare le infezioni e fornire informazioni puntuali a chi deve gestire le decisioni. Nel nostro laboratorio appena è stata pubblicata la sequenza del virus abbiamo immediatamente messo a punto il test. Sin dal primo caso positivo, individuato a Vo' Euganeo, siamo entrati in turno h24 per fornire mille test al giorno». Luca Nunziata, docente di Economia, ha spiegato gli effetti economici delle pandemie mentre il sociologo Federico Neresini si è concentrato sul ruolo dei mezzi di comunicazione e sulla percezione collettiva del rischio.

