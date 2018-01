Gli statali prendono il 50% in più dei privati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DATIPADOVA Si va dai 1.472 euro dei dipendenti degli enti locali ai 4.607 euro incassati dai medici che lavoravano nel sistema sanitario nazionale. Le somme sono lorde e naturalmente si tratta di una media, ma i numeri parlano chiaro e consentono di fotografare la realtà provinciale. Stiamo parlando delle pensioni percepite dai padovani impegnati nel comparto pubblico. In tutta la provincia sono 40.290 e in media gli ex dipendenti pubblici incassano ogni mese 1.893 euro lordi. Una cifra decisamente superiore rispetto a 898 euro, importo...