PADOVA Il Centro regionale per lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari dell'Azienda ospedaliera partecipa allo studio europeo che raccoglie e monitora le reazioni allergiche ai vaccini anti Covid. Le reazioni avverse sono in linea con gli altri vaccini e hanno un'incidenza molto bassa, come spiega la responsabile del centro, la dottoressa Antonella Muraro.

I vaccini approvati sono sicuri?

«Sì, entrambi i vaccini di Pfizer-Biontech e Moderna hanno dimostrato di prevenire la malattia con un elevato tasso efficacia, fino al 95 per cento. Una percentuale pari al vaccino morbilloso, che è storicamente tra i più efficaci. Il vaccino Pfizer richiede due dosi somministrate per via intramuscolare a distanza di 21 giorni. Il vaccino Moderna richiede sempre due dosi, ma somministrate a distanza di otto giorni. Si è protetti dalla malattia dopo 7 - 14 giorni dal termine del ciclo vaccinale. Il vaccino Pfizer viene somministrato dai 16 anni in su, il Moderna dai 18. Non siamo nella condizione di scegliere un vaccino o l'altro, non fa differenza, l'importante è avere le dosi e vaccinarsi».

Cosa direbbe a chi non vuole vaccinarsi?

«C'è stato uno sforzo immane per produrre il vaccino antiCovid in tempi veloci per far fronte alla devastazione di questa malattia. Sono stati messi a frutto importanti studi, grazie ad una collaborazione internazionale. Chi è scettico deve capire che il vaccino è un privilegio da prendere al volo, è l'unica maniera per ottenere la sicurezza per se stessi e per i propri cari. Aderire alla campagna vaccinale significa anche tutelare le fasce di popolazione vulnerabile, come gli immunodepressi e i malati oncologici».

Col vaccino si può prendere l'infezione?

«No, perché il vaccino non contiene virus. Io ovviamente mi sono vaccinata e sto benissimo. Ora sono in attesa della seconda dose».

Le persone allergiche sono più a rischio delle altre?

«Chi soffre di un'allergia, sia essa respiratoria, alimentare o ai farmaci, non ha un rischio maggiore di andare incontro a reazioni avverse al vaccino. É bene però segnalare la propria allergia al medico responsabile del punto vaccinale. Gli operatori sanitari che sono impiegati nelle vaccinazioni sanno che devono utilizzare l'adrenalina intramuscolo come primo farmaco di trattamento in caso di reazione anafilattica».

Chi non deve fare il vaccino?

«Non devono fare il vaccino coloro che hanno avuto precedenti reazioni gravi al polietilenglicole. É l'eccipiente nei vaccini di Pfizer e Moderna. Alcuni pazienti precedentemente esposti alla sostanza potrebbero avere alti livelli di anticorpi contro il polietilenglicole, il che si traduce nel rischio di una reazione anafilattica».

Gli scienziati sostengono che le reazioni allergiche ai vaccini siano rare, con un tasso di circa 1,3 per un milione di persone, e ritengono che le reazioni allergiche ai vaccini antiCovid avranno un tasso di insorgenza altrettanto basso.

«Le reazioni avverse al vaccino sono molto rare e, con un'adeguata organizzazione, possono essere gestite serenamente. I benefici della vaccinazione superano di gran lunga i rischi, per il momento molto bassi, di reazioni avverse».

