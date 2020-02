GLI SCENARI

PADOVA Per capire le conseguenze sulla città della scelta di Arturo Lorenzoni bisogna pensare non al domani ma al dopodomani, come fanno i politici. Cioè alle elezioni comunali del 2022. Alle quali a questo punto, Giordani sarà costretto a ricandidarsi se vuole salvare la città dall'assalto del centrodestra. Glielo chiederanno in ginocchio tutti, dal Pd ai centristi. Però il sindaco da oggi è più solo. Il suo vice si è chiamato fuori per molte ragioni. La prima è costruire un movimento di respiro regionale in previsione del fatto che fra cinque anni Zaia non potrà più ricandidarsi. È lì che si giocherà la vera partita, dunque niente di meglio che un balcone sulla laguna. Il secondo aspetto è che per lui diventare sindaco sarebbe un sogno proibito, per l'intervento della cupola Pd che in questi giorni ha promosso con sincero compiacimento la sua partenza. Il terzo aspetto è che la platea di elettori, difficilmente avrebbe sommato quel 20 per cento che lo ha fatto decollare. Il professore un tempo osannato alle assemblee degli arancioni, oggi avrebbe molto meno seguito, per non aver rispettato certi patti ambientalisti.

Se la strada per Giordani si presenta in discesa, perchè non approfittarne? E poi un sindaco nei primi cinque anni termina sempre i rammendi del precedente poi disegna la città a suo piacimento. Potrebbe perdere però Andrea Micalizzi, uno che i numeri e i voti ce li ha e sta ricevendo molte pressioni per candidarsi in Regione.

Come governerà fino ad allora? La politica si fa con il pallottoliere. In Giunta finora due posizioni a Coalizione civica (Gallani e Nalin), due ai civici lorenzoniani, Benciolini e il vicesindaco, più Tagliavini come presidente del consiglio. Ma attenzione: Lorenzoni era espressione di equilibrio a metà fra Coalizione la sua civica, un garante, dunque si stava tre a tre. E così dovrà avvenire ora. L'unica sarà spacchettare le sue deleghe, Urbanistica e Mobilità. Sarebbe l'optimum dare l'Urbanistica a Coalizione, che sul consumo di suolo ha fondato una religione. Ma a loro interessa la Mobilità, perchè oltre al tram c'è una certa Prandina da togliere di mezzo. Giordani non li accontenterà mai. Quello che può dargli è: Mobilità a un tecnico condiviso, l'Urbanistica a Tagliavini (vice?) e la presidenza del Consiglio a Coalizione.

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA