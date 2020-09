IN PROVINCIA

CURTAROLO Tra i ponti cruciali nel sistema viario provinciale, c'è quello doppio sul fiume Brenta, nel territorio comunale di Curtarolo, parte integrante della Padova-Trento, la 47 Valsugana, che nel tratto padovano dall'Anas è diventata di proprietà della Provincia.

Nella sua azione di verifica tecnica sullo stato dei manufatti eseguita dall'assessorato alla Viabilità guidato da Marcello Bano, ha evidenziato la necessità di improcrastinabili lavori di consolidamento dell'opera, appunto ricevuta in eredità. Di qui, considerato il bilancio risicato dell'ente provinciale, la richiesta di aiuto agli enti superiori. Contestualmente, ecco palesarsi il fortissimo timore che si possa interrompere la viabilità, con una ricaduta pesantissima sul laborioso sistema economico artigianal-imprenditoriale dell'area. Proprio le categorie economiche sono più volte intervenute sul tema, dichiarando come uno stop sarebbe devastante per tutti gli operatori. Sia chiaro però che la Provincia non ha mai parlato di chiusura dei due ponti, ha ribadito che i ponti sul Brenta a Curtarolo non saranno chiusi.. Per la salvaguardia dei manufatti - il più ammalorato è quello che va in direzione sud, a Padova - ha disposto il divieto di transito sul Brenta, di mezzi con massa superiore alle 18 e 11 tonellate, come ben segnalato lungo la Provinciale 47 Valsugana diversi chilometri prima da Curtarolo. Istituito anche il limite di velocità dei 30 chilometri orari. Oltre ai sensori che segnalano eventuali spostamenti dei ponti, installate anche telecamere e dispositivi per il conteggio dei mezzi. Più di 40 mila al giorno. Spesso poi le disposizioni in essere non vengono rispettate. Fossero scattate le sanzioni, probabilmente il ponte si pagherebbe da solo, anzi si sarebbe autofinanziato. Ed a proposito di euro, ad aprirsi, fino ad ora, è stato solo ed esclusivamente il portafoglio della Provincia. Un investimento di 4 milioni di euro. Sufficienti per mettere l'opera in sicurezza. L'ideale sarebbe stato averne almeno altri 3,4 di milioni. La speranza è l'ultima a morire come si suol dire. La Provincia si è arrangiata. Lunedì 27 luglio scorso, un nutrito numero di amministratori locali, regionali e nazionali, si è riunito a lato dei manufatti, per ribadire in modo unitario la necessità di finanziamenti per intervenire sui ponti, ma anche in altre zone della viabilità dell'asse Padova-Bassano del Grappa, strategico per le attività economiche e per la sicurezza degli utenti della strada. Hanno chiesto che i 30 chilometri di 47 da Padova a Cittadella, ritornino all'Anas.

Un sit-in per richiamare, mai come in questo momento, la necessità di finanziamenti, e che solidarietà, discorsi e lettere, servono sì, ma che concretamente necessitano gli euro. Anche i migliori propositi, senza denaro, rimangono tali e non cambiano le cose, anzi, nel caso del ponte rischiano di peggiorare. E' stata Martina Rocchio, sindaco di Curtarolo, a chiamare a raccolta la politica.

