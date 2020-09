GLI ISTITUTI

PADOVA Mense scolastiche e tempo lungo: grazie all'arrivo dei supplenti, entro il 5 ottobre quasi tutti gli istituti partiranno con il servizio. Salvo colpi di scena, dunque, pare scongiurato il rischio di una partenza a macchia di leopardo dei due servizi a causa della mancanza di personale. Sulla questione ieri c'è stata una riunione tra i dirigenti scolastici delle primarie e delle medie statali, le strutture che fanno capo al Comune. I supplenti garantiranno la sorveglianza durante l'orario della mensa. A sbloccare la situazione però, è stata una notizia arrivata da Roma. «Il governo ha fatto sapere che entro mercoledì ha spiegato ieri l'assessore alle Politiche scolastiche Cristina Piva verranno fatte tutte le nomine dei supplenti. Questo significa che le scuole non avranno più problemi di personale e, di conseguenza, si potrà partire con il servizio mensa. Noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare abbiamo reperito gli spazi necessari durante l'estate e trovato un accordo con la Dussman che gestisce il servizio. L'azienda, tra le altre cose, per quel che riguarda il nostro sevizio, è ferma da febbraio e da allora non ha guadagnato nulla».

«Noi siamo prontissimi a partire già da giovedì prossimo ha continuato l'esponente del Partito democratico Probabilmente qualche scuola è già pronta a partire dal 1. ottobre. Altre inizieranno il 5. In tutti i casi, credo che lunedì prossimo partiranno praticamente tutti. Abbiamo già inviato agli istituiti compressivi la richiesta di comunicarci quando attiveranno il servizio e, in questi giorni, avremo una risposta».

LA NOVITÁ

Nei prossimi giorni sarà pronta anche la nuova mensa a servizio della primaria Ardigò di via Agnusdei. Mensa che troverà posto all'interno di una tensostruttura che è stata piazzata nel grande giardino della scuola. L'istituto scolastico, infatti, viene frequentato da oltre 200 bambini. Di conseguenza sono necessari spazi adeguati. Naturalmente la nuova mensa da campo dovrà essere anche riscaldata. Una spesa che va ad aggiungersi all'affitto della struttura. «In questo caso ha concluso Piva gli allacciamenti richiederanno qualche giorno in più. Di conseguenza i bambini potranno iniziare a mangiare a scuola a partire dal 12 ottobre».

L'ORARIO

Con l'arrivo dei nuovi supplenti le scuole di competenza comunale primarie e medie inizieranno anche ad attivare anche il tempo lungo. Un servizio attesissimo da migliaia di famiglie che, in questo periodo, stanno facendo i salti mortali per coniugare gli orari lavorativi con la presenza a casa dei figli il pomeriggio. Intanto il sindaco Sergio Giordani ha redatto un assestamento di bilancio da oltre 400 mila euro che comprende le spese sostenute dall'amministrazione per coprire i costi della messa in sicurezza delle scuole. Il governo, poi, provvederà a risarcire le casse di palazzo Moroni.

GLI ORGANICI

Per garantire il rispetto delle norme anti Covid 19, infine , il settore Politiche scolastiche all'inizio di settembre ha assunto altri 45 lavoratori. Com'è noto, le disposizioni del governo per garantire la sicurezza nelle scuole impongono un aumento significativo degli organici di conseguenza, già le scorse settimane palazzo Moroni ha fatto scattare alcune nuove assunzioni. La giunta Giordani, così ha dato il via libera all'ingaggio di 45 nuovi dipendenti che, a seconda delle esigenze, verranno schierati nelle scuole di competenza. Ad essere inseriti in organico saranno, così 24 educatori di asilo nido full-time e part-time, 16 insegnanti della scuola dell'Infanzia, 3 insegnanti di religione e 2 cuochi.

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

