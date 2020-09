GLI ISTITUTI

PADOVA «Inadeguati, inutili, costosi». Anzi, peggio. «Autoscontri da parco giochi, non arredi per le aule scolastiche». È durissimo il giudizio di Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova, sui nuovi banchi monoposto che il governo sta consegnando per sostituire i vecchi biposto. I dati sono in possesso dell'Ufficio scolastico: in tutta la provincia di Padova quelli richiesti al governo sono 6.860 a cui si sommano 4.644 sedie. Dopo il primo importante lotto dello scorso 9 settembre, un altro carico con centinaia di arredi è atteso per venerdì. I banchi sono destinati a 27 istituti, ma Bui scuote la testa: «Di tante cose avevano bisogno le nostre scuole, ma certamente non di banchi come quelli che stanno arrivando in questi giorni. Quei soldi piuttosto andavano messi a disposizione dei Comuni e delle Province per ammodernare le nostre scuole. I sindaci in questo si sono dimostrati ancora una volta degli eroi nel trovare assieme ai dirigenti scolastici le soluzioni possibili, in un momento dove pressapochismo e incertezza da parte del Ministero hanno caratterizzato questa estate. Piuttosto il Ministero si preoccupi di inviare al più presto il personale docente mancante, in particolar modo per gli alunni disabili, che in questi mesi sono stati lasciati soli (il provveditore ha annunciato che tutte le assunzioni dei supplenti saranno fatte entro una settimana, ndr) o di implementare le risorse per l'estensione della banda larga in tutto il territorio per consentire anche la didattica a distanza laddove se ne ravvisi la necessità».

Bui apre anche un altro fronte: «Se proprio il Commissario Arcuri aveva qualche soldino in più da spendere poteva per esempio acquistare degli strumenti di semplificazione per tutte le palestre scolastiche che al pomeriggio vengono concesse alle società sportive e che oggi trovano il veto dei presidi che chiedono garanzie di igienizzazione dei locali dopo l'utilizzo». E poi la stoccata finale: «Se qualche volta i burocrati romani avessero l'umiltà di chiedere a qualche povero sindaco di campagna come funziona la vita reale, avrebbero finalizzato più opportunamente questa spesa».

Sul tema del ritorno a scuola, intanto, interviene ancora la professoressa Antonella Viola, immunologa e direttrice scientifica della Città della Speranza. Ieri con un lungo post su Facebook ha chiarito alcuni aspetti rispondendo alle domande delle famiglie. «Le mascherine non fanno male, possono essere tranquillamente usate per tutto il tempo in cui si sta a scuola, purché cambiate ogni 4 ore per evitare che si accumulino microbi. E' importante tenere le finestre aperte o far cambiare aria spesso. Non possiamo avere penne e pennarelli in condivisione, ogni studente deve usare i propri, ma questo non significa che il docente non possa toccare i compiti o i quaderni. La raccomandazione è sempre la stessa: mani pulite! Il rischio di contagio da oggetti è basso: se fosse diversamente, non ci potremmo scambiare denaro, documenti, andare al supermercato. Anche nei supermercati e nei negozi, mentre all'inizio si usavano i guanti, poi si è capito che basta disinfettare le mani per non avere problemi». La scuola non è un mondo diverso e il consiglio della scienziata è il più semplice: «Buon senso, mascherina e mani pulite».

