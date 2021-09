Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI ISTITUTIPADOVA È tutto pronto anche in provincia. I presidi hanno lavorato l'intera estate per mettere a punto la macchina organizzativa e in alcuni casi hanno dovuto pure reperire delle aule d'emergenza ma ora ci siamo.Partiamo dal liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella, uno dei principali istituti della provincia, con 1280 iscritti. «Abbiamo quasi tutti i docenti, una situazione migliore rispetto agli anni precedenti - evidenzia la...