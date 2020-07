GLI INVESTIGATORI

PADOVA L'operazione si chiama Pizza Fuel. Pizza come il simbolo italiano per eccellenza, Fuel come la traduzione inglese del termine carburante. È scattata all'inizio dell'anno e gli investigatori non si sono fermati nemmeno nei giorni peggiori dell'emergenza Covid. «Questa mattina - spiega il tenente colonnello Vittorio Palmese, comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Padova - abbiamo sorvolato con l'elicottero il deposito di carburante a Cologna Veneta. Alle sette del mattino c'erano già 34 grandi camion pronti a partire per lo smistamento in giro per l'Italia».

SODDISFAZIONE

L'indagine è stata caratterizzata da intercettazioni, appostamenti e una lunga serie di controlli sui movimenti bancari. I dettagli sono stati illustrati ieri al Comando provinciale della Guardia di Finanza in via San Francesco dove è intervenuto anche il Procuratore Capo Antonino Cappelleri. «Questo è un fenomeno che desta preoccupazione perché in netta crescita - sono le parole del Procuratore - ma il risultato di questa operazione è eccezionale perché c'è stata una grande sinergia tra Guardia di Finanza e Procura. A capo dell'organizzazione c'era una persona di notevole livello delinquenziale che stiamo ancora cercando. Un plauso ai finanzieri: la loro attività è stata efficiente ed efficace».

Sorride anche il generale Giovanni Mainolfi, comandante regionale della Guardia di Finanza: «Il business dei carburanti a basso costo è un business ormai noto, ma le frodi continuano in modo importante. Stiamo portando nelle casse dello Stato immobili, liquidità e 31 autobotti di carburante. Tutto sarà destinato al Fondo unico di giustizia».

L'OBIETTIVO

Questa operazione consente, secondo le parole del comandante provinciale Fabio Dametto, «di togliere dal mercato milioni di litri di carburante prodotto con un regime di concorrenza sleale. La frode va ben oltre i confini del Veneto e le vittime, oltre allo Stato, sono tutte quelle imprese che rispettano le regole pagando tutte le imposte. I tempi per poter procedere con queste misure cautelari sono stati davvero rapidi, è stato fatto un grande lavoro».

LE INDAGINI

Vittorio Palmese è l'uomo che materialmente si è occupato delle indagini, assieme ai suoi collaboratori, giorno dopo giorno. «Questo carburante veniva venduto in tutta Italia e l'attività investigativa ha quindi riguardato diverse regioni, seguendo i percorsi degli autocarri, in grado di trasportare fino a 33 mila litri di carburante, e seguendo ovviamente anche il flusso dei soldi. Devo fare i complimenti a tutti perché è stato fatto davvero un lavoro egregio».

L'ELOGIO

Elogi ai finanzieri, ieri, anche da parte di Francesca Businarolo, presidente della Commissione Giustizia della Camera e deputata del M5S. Questa volta, però, si parla di mafia. «E' in corso in Veneto una grande operazione di prevenzione dell'infiltrazione criminale nell'economia grazie al lavoro di Guardia di Finanza e Procura distrettuale - le sue parole -. Il capo della Procura nazionale antimafia, Cafiero de Raho, ha reso noto durante una audizione in commissione Antimafia che, nonostante la vastità del radicamento delle infiltrazioni, emerso chiaramente da diverse ondate di arresti, esiste un impegno capillare degli investigatori per contrastare i tentativi dei clan ndranghetisti di inondare di soldi l'economia pulita». Per capire se anche dietro questa organizzazione c'è anche la camorra, però, bisogna attendere gli sviluppi dell'indagine. L'operazione non si è chiusa con gli arresti di ieri.

G.Pip.

