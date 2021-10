Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI INTERVENTIPADOVA «Ricordo che questa è una proposta. Dovremo avere l'accordo di tutti per realizzarla. Ma si inserisce in un quadrante che vedrà due nuove linee di tram, quella est-ovest e quella per Voltabarozzo. Inoltre la Fiera diventerà anche centro congressi, Smart center del Bo e Scuola di Ingegneria. Poi avremo l'arena della musica, la nuova questura alla Stanga e il nuovo ospedale. Infine, ma non per ultima, l'Alta velocità...