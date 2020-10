GLI INTERVENTI

PADOVA Oltre 23.000 controlli, 118 persone multate, più di 8.200 attività commerciali messe sotto osservazione. Sono questi i numeri dell'attività della Polizia municipale da marzo fino a settembre. Un periodo all'insegna del Covid 19. Nonostante questo, ieri mattina, in Prato della Valle, si sono registrati assembramenti con decine di ragazzi senza mascherina. All'asilo notturno, intanto, gli ospiti si stanno man mano negativizzando.

Feste private durante il lockdown; un cinquantenne bloccato a 30 chilometri da casa che si giustifica dicendo che deve fare la spesa nel suo supermercato preferito; un ragazzo a spasso per le strade deserte che, quando viene fermato, spiega che aveva appena bisticciato con la fidanzata e che, quindi, aveva bisogno di una boccata d'aria. Di situazioni come queste, nei mesi scorsi ne hanno affrontate a decine gli agenti della Municipale che, dallo scorso febbraio, sono in prima linea per far fronte a tutte le problematiche legate al Coronavirus.

IN PRIMA LINEA

«Il nostro personale, come del resto tutte le forze dell'ordine ha spiegato ieri il Comandante della Polizia Locale Lorenzo Fontolan non ha potuto svolgere neppure un'ora di lavoro in smart working e, soprattutto durante il lockdown, è stato impegnato a far fronte a tutte le problematiche legate al rispetto delle norme anti Covid. Fortunatamente solamente due agenti sono stati contagiati dal virus e uno di questi è risultato positivo mentre era in ferie».

Da marzo a maggio i vigili hanno dovuto verificare le varie ordinanze che hanno limitato la circolazione delle persone. Solo il Comune, per esempio, ha chiuso argini, parchi pubblici e cimiteri. I numeri, riferiti al periodo che va da marzo a settembre, parlano così di 23.341 persone controllate (con un picco di 5.970 ad aprile), di 18.686 auto fermate e di 118 persone sanzionate. In collaborazione con la Questura, soprattutto nell'area compresa tra la stazione e la prima Arcella, sono stati effettuati anche 232 operazioni anti-degrado.

NESSUN ACCANIMENTO

«Un dato interessante riguarda invece le attività commerciali ha aggiunto l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina Nel periodo in questione, infatti, sono stati effettuati 8.239 controlli. Le multe, però, sono state appena 57. Dirò di più: in centro storico sono state elevate appena 6 sanzioni. Un numero che dovrebbe far riflettere chi, nelle scorse settimane, ha parlato di accanimento nei confronti di determinati locali».

Bonavina è intervento anche sui rischi legati alla movida. «Bisogna partire dal presupposto che le regole vanno rispettate ha concluso Detto questo, però, Padova non è messa peggio rispetto a molte altre città italiane. È vero, in mezzo c'è anche qualche mela marcia. Credo, però, che la stragrande maggioranza dei nostri ragazzi si comporti bene e che abbia solo bisogno di stare un po' compagnia dopo aver passato quasi tre mesi chiusa in casa».

Nonostante l'attività capillare della Polizia locale, in centro si registrano ancora assembramenti e persone che non ne vogliono sapere di utilizzare la mascherina. Ieri mattina, per esempio, nell'Isola Memmia in Prato della Valle erano decine i ragazzi a volto scoperto «Anche nelle scorse settimana abbiamo ricevuto segnalazioni di questo tipo - ha concluso Fontolan In tutti i casi, i nostri agenti, anche in borghese, effettuano dei controlli sistematici soprattutto in centro storico».

RICOLLOCAZIONE

Sul fronte Covid ci sono novità anche per quel che riguarda l'asilo notturno. «Fortunatamente alcune delle persone risultate positive ospiti al Torresino, sono risultate negative al nuovo tampone. Questo significa che non possono più stare dentro l'asilo notturno, per non rimanere a contatto con chi ancora non si è negativizzato ha annunciato ieri sera l'assessore ai Servizi sociali Marta Nalin - Abbiamo quindi deciso, in accordo con l'Usl, di ricollocare le persone in modo da garantire la guarigione di tutti senza rischiare ulteriori contagi. Nei prossimi giorni succederà quindi che le 15 persone rimaste positive, attualmente in isolamento, verranno spostate all'ex ostello. L'asilo notturno sarà svuotato e completamente sanificato, in modo che possa tornare a essere luogo di accoglienza notturna ha concluso - La sanificazione sarà però completata nella giornata di lunedì, da qui ad allora si rende necessario ricollocare provvisoriamente le persone già negative: 9 verranno spostate all'ex ostello, dove al momento permangono i negativi, 16 alla ex scuola Gabelli. Le operazioni verranno realizzate con il prezioso supporto della Croce Rossa e della Protezione Civile, oltre che delle Forze dell'Ordine. Mi rincuora sapere che piano piano la situazione stia rientrando alla normalità».

