GLI INTERVENTI

PADOVA Il progetto di fattibilità è stato approvato: non resta che bandire la gara per costruire la nuova pensilina che andrà a coprire il giardinetto d'ingresso del centro prelievi di via San Massimo. L'obiettivo è aumentare lo spazio dove gli utenti attendono il prelievo soprattutto considerando le misure anti-Covid che vietano gli assembramenti. Il costo complessivo dell'opera si aggira intorno ai 196 mila euro di cui oltre 116 mila euro sono destinati ai lavori di costruzione della pensilina. Il direttore generale Luciano Flor ha apposto la sua firma approvando il progetto di fattibilità tecnica dell'opera che comprenderà anche delle panchine, un'insegna luminosa che indichi l'ingresso e un monitor sul quale individuare quando arriva il proprio turno per il prelievo.

«Dall'inizio del 2020 è in corso un'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 si legge nella relazione allegata Tra le misure precauzionali per contenere la pandemia vi è l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, e disporre di un'area pre-triage per l'individuazione di pazienti infetti: questi accorgimenti preventivi contribuiscono ad aggravare una situazione già precaria. Questa copertura costituirà uno spazio all'aperto protetto. Al netto dei percorsi sono previste delle zone adibite alla sosta temporanea degli utenti del laboratorio, pertanto vi è la necessità di collocare un numero congruo di panchine». Sarà l'occasione anche per completare l'eliminazione delle barriere architettoniche già avviata dalla direzione dell'Azienda ospedaliera.

L'edificio risale agli anni Settanta del secolo scorso e negli anni ha visto susseguirsi una serie di ristrutturazioni più o meno invasive. La struttura della pensilina prevede tre elementi rettangolari parzialmente sovrapposti a tre altezze differenti per seguire l'andamento dei gradini visto che il centro prelievi è a un livello più basso rispetto alla strada: potrebbe essere rivestita in lamiera d'acciaio o in policarbonato trasparente resistente ai raggi del sole. Per costruirla potrebbero bastare sei mesi di lavoro. Intanto l'Ulss 6 ha chiesto al Comune la possibilità di utilizzare dei locali interni allo stadio Euganeo come ulteriore punto-tamponi.

Si.Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA