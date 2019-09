CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INTERVENTIPADOVA C'è così tanta richiesta di droga in città, che le bande di spacciatori non si scontrano nemmeno più: di clienti ce ne sono per tutti e in abbondanza. Non c'è bisogno di farsi guerre per accaparrarsi una particolare area. Così se è vero che i pusher tunisini la fanno da padrone nella zona delle piazze e i nigeriani in quella di via Maroncelli-Grassi-Masini, all'Arcella o in stazione riescono a convivere spaccini di varie nazionalità. E se magrebini e nigeriani lavorano come cavallini della droga, ovvero pusher al...