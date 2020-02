GLI INTERVENTI

MONSELICE Non un obbligo previsto da qualche ordinanza, ma un compito che numerose amministrazioni comunali in tutta la provincia padovana hanno voluto assolvere. La sanificazione di tutti gli edifici scolastici sembra infatti essere diventata per molti sindaci un'azione prioritaria prima della riapertura delle scuole, a scopo precauzionale e comunque per fare stare tranquilli mamme e papà. E così di ora in ora le fila dei Comuni che avviano la sanificazione delle scuole si ingrossano. Nella giornata di ieri, del resto, l'Ulss6 Euganea ha diramato una comunicazione sull'argomento a tutti i sindaci del territorio. «Il virus sopravvive nell'ambiente si legge per un massimo di 9 giorni. Per effetto del periodo di chiusura che la scuola ha osservato nella settimana corrente, risulta evidente che l'eventuale presenza del virus in tale contesto sarà, da lunedì prossimo, pressoché irrilevante. Tuttavia, prima del reingresso degli studenti negli ambienti scolastici, () appare opportuna una pulizia ambientale adeguata». Alla fine della nota, l'Ulss6 ha voluto dare alcune indicazioni sulle modalità di sanificazione. Comune apripista è stato quello di Pozzonovo, dove addirittura il sindaco Arianna Lazzarini ha provveduto a proprie spese a far realizzare nei giorni scorsi l'intervento da una ditta specializzata in tutti gli edifici pubblici. È quindi stata la volta di Monselice, dove su iniziativa del sindaco Giorgia Bedin l'intervento è stato fatto in tutte le scuole del territorio, di ogni ordine e grado, comprese quelle paritarie. Pure Pernumia ha voluto sanificare i propri edifici scolastici, in vista della campanella che lunedì richiamerà sui banchi (salvo diverse disposizioni) tutti gli alunni. Stessa scelta attuata dall'amministrazione di Elvy Bentani a Solesino, dove pure l'assessore all'istruzione Luana Levis ha pubblicato sui social, pare dietro espressa richiesta dei genitori, le schede tecniche del prodotto che verrà utilizzato nella giornata odierna per igienizzare e sanificare i locali scolastici.

A Limena la scuola elementare Petrarca, frequentata dalla piccola di otto anni di Curtarolo risultata positiva al Coronavirus, rimarrà chiusa probabilmente fino al prossimo 9 marzo, mentre per tutti i compagni di classe è stato previsto l'isolamento fiduciario. La sanificazione verrà effettuata nei prossimi giorni.

Ca.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA