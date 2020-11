«Gli infermieri non vengono riconosciuti a sufficienza per quello fanno». Lo ha detto Francesca Boggian, 23 anni, residente a San Donà di Piave in provincia di Venezia. La giovane infermiera si è laureata appena un anno fa, ma ha già chiaro il suo futuro.

Dove si è laureata?

«Ho scelto la facoltà di Infermieristica all'università di Udine, un po' perché avevo voglia di cambiare città e un po' perché ho letto che è tra le migliori d'Italia. Sono contenta di aver intrapreso questo percorso, essere infermiere è un lavoro che può dare tante soddisfazioni. Significa dare assistenza e sostegno al prossimo».

Ha trovato lavoro immediatamente?

«Sì, in questo momento lavoro nel privato in una casa di cura. Mi trovo bene, ma il mio obiettivo è essere assunta all'Ulss 4, all'ospedale di San Donà di Piave. Non ho preferenze particolari sui reparti: se sarà, andrò dove c'è bisogno».

La figura dell'infermiere secondo lei è valorizzata al giorno d'oggi?

«No, per nulla. Credo che sia un disastro. Non ci sono sufficienti tutele, soprattutto durante quest'epidemia. Tanti infermieri si ammalano perché lavorano in strutture che prendono sottogamba il rischio contagio. Anche dal punto di vista economico non ci sono riconoscimenti, la paga è davvero risicata per le responsabilità che si assumono».

Cosa spera per questo concorso?

«Sono contenta che sia stato fatto perché c'è tanto bisogno di personale in sanità. Anzi, sarebbe bene farne molti di più. Spero vivamente di entrare in una buona posizione in graduatoria, vista la carenza di infermieri dovrebbero scorrere le liste in poco tempo».

E.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA