GLI INCONTRI BAGNOLI Clima disteso, pacche sulle spalle, molti sorrisi, grande

GLI INCONTRIBAGNOLI Clima disteso, pacche sulle spalle, molti sorrisi, grande soddisfazione, senza dimenticare però i tre anni appena passati, che non possono certo cancellati con la chiusura dell' hub.Era questa l'aria che si respirava ieri mattina davanti alla ex base aerea di San Siro dove si sono dati appuntamento i sostenitori del Comitato Bagnoli dice No, sempre in prima fila nella sua chiara contrarietà al centro di prima accoglienza. Ai bagnolesi si sono uniti anche il senatore padovano della Lega Andrea Ostellari e l'assessore...