CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI INCIDENTIPADOVA Corso del Popolo, giovedì 30 maggio, 8.35 del mattino. All'incrocio con via Trieste un trentenne attraversa le strisce pedonali proprio mentre passa un autobus diretto in centro. L'autista suona il clacson e prova ad inchiodare, ma non basta: il trentenne viene travolto e finisce incastrato sotto il telaio. Viene ricoverato in prognosi riservata e oggi lotta ancora in gravi condizioni. Pare che il semaforo pedonale fosse rosso: il fascicolo è in mano alla Polizia locale. L'ultimo grave episodio è capitato un mese fa e...