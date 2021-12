Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ALLE TERMEABANO L'entrata in vigore da ieri del super Green Pass non ha causato problemi agli stabilimenti alberghieri del bacino euganeo, cui si potrà continuare ad accedere con la versione base rilasciata dopo il tampone. Per gli hotel di Abano e Montegrotto di fatto non cambia nulla, se si considera che le precedenti disposizioni imponevano l'esibizione del certificato esclusivamente per usufruire dei servizi termali ma non per...