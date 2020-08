L'INTERVISTA

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO Ancora spaventati, ma consapevoli di averla scampata. Dopo la brutta avventura, Antonio e Luciana Maggiolo si sono rifugiati nella loro villetta di via Puccini 31 a Villanova. Cordiali, nonostante l'accaduto, aprono la porta della loro casa. Luciana soffre di una malattia degenerativa, a parlare è Antonio, che ci tiene subito a precisare che sono sposati da 52 anni e che ancora oggi ama perdutamente la consorte.

Signor Maggiolo, cos'è successo?

«Alle 16.10 sono uscito con mia moglie in auto per andare a fare un prelievo alle poste. Di solito ci vado a piedi, ma lunedì pioveva forte. Ho lasciato mia moglie nel posto del passeggero e l'ho chiusa dentro per sicurezza. Poi ho fatto dieci passi verso il Postamat, quando ho notato un cittadino di colore che mi guardava in maniera insistente. Ad un tratto si è avvicinato e mi ha parlato in inglese. Non so cosa mi abbia detto. Sta di fatto che poi si è allontanato e ha bussato al vetro dell'auto dal lato di mia moglie. Luciana, che è una persona onesta ed educata, ha aperto la portiera per capire cosa volesse lo sconosciuto. Non l'avesse mai fatto. Questo balordo l'ha presa ai fianchi, l'ha alzata dal sedile e l'ha trascinata fuori dall'abitacolo. Poi è entrato in auto. Forse pensava fosse un veicolo inglese con il volante a destra...».

Lei cosa ha fatto?

«Ho cominciato ad urlare. Mi sono messo al posto del guidatore dentro l'auto e gli ho detto che si scordava di portarmi via l'auto. Spiazzato dalla mia reazione e sprovvisto delle chiavi di accensione della mia Musa, quel delinquente ha sbattuto con i pugni sul cruscotto, poi è uscito dall'abitacolo e si è defilato».

Come si è sentito?

«Tremavo come una foglia, sono cardiopatico. Sono sceso e mi sono accertato che mia moglie stesse bene. Un signore ci ha aiutato e ci ha confortato, poi siamo rientrati a casa. L'altra notte non ho chiuso occhio. Mi sentivo male, non riuscivo a darmi pace di come un uomo potesse essere così violento con due anziani».

La persona che lunedì pomeriggio ha rischiato di farvi del male è già libero in attesa di processo. Cosa ne pensa?

«Ho sempre creduto nella giustizia, mi auguro che quando sarà il momento opportuno pagherà per ciò che ha fatto. Spero di non rivederlo più davanti ai miei occhi».

Ha avuto paura?

«Se fosse stato violento, mi sarei difeso. Ho 79 anni, ma non sono uno sprovveduto. La mia paura più grande, avendo agito senza mascherina, era che fosse positivo al Covid-19. Quando i carabinieri mi hanno detto che era negativo, ho tirato un sospiro di sollievo».

Cosa pensa dell'accaduto?

«Desidero solo riposare e tutelare la mia adorata moglie. Vogliamo goderci la nostra pensione in serenità. Ho lavorato una vita come restauratore di materiali documentari all'Archivio di Stato di Padova in via dei Colli, mia moglie è stata segretaria all'istituto scolastico Calvi di Padova».

Al suo aggressore cosa si sente di dire?

«Di vergognarsi per quello che ha fatto. Ognuno di noi ogni giorno si suda il pane, delinquere non è ammesso. Serve rispetto per il prossimo a cominciare dagli anziani. Lunedì pomeriggio al cospetto di un uomo cardiopatico e di una donna gravemente malata questo sconsiderato poteva veramente macchiarsi di un reato molto grave. Ma la dea bendata ci ha salvato e avremo un'altra avventura da raccontare ai nostri nipoti».

C.Arc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA