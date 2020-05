Il melanoma, i tumori del tratto genitale e urinario, i percorsi diagnostici e interventistici dedicati alle affezioni alla mammella e le raccomandazioni per una dieta corretta in tutte le fasi della vita. Questi saranno solo alcuni dei temi trattati nel nuovo format dell'Istituto Oncologico Veneto Il tuo specialista risponde: ogni venerdì a mezzogiorno uno specialista si renderà disponibile a chiarire dubbi e curiosità della cittadinanza. Uno spazio aperto a tutti e dedicato alle ultime novità su prevenzione, diagnosi, cura e ricerca in ambito oncologico. Il tuo specialista risponde sarà trasmesso in diretta Facebook dalla pagina dell'Istituto Oncologico Veneto. L'iniziativa sarà pubblicizzata sui social, per porre una domanda è sufficiente scrivere una e-mail a comunicazione.marketing@iov.veneto.it o mandare un messaggio privato su Facebook. I quesiti verranno poi trattati durante la diretta. Il consiglio fornito non è da considerarsi sostitutivo della visita medica. Si parte domani per parlare di melanoma con Saveria Tropea, chirurgo dell'Unità operativa di Chirurgia oncologica. Venerdì 15 maggio sarà la volta di Marco Maruzzo, oncologo dell'Oncologia medica 1 che darà informazioni sui tumori del tratto genitale e urinario, prostata, testicoli. Venerdì 22 maggio protagonista social sarà Francesca Caumo, direttore della Radiologia senologica, il 29 maggio interverrà Maria Teresa Nardi, responsabile del Servizio di Dietetica e Nutrizione clinica, il 5 giugno infine sarà il turno di Francesco Russano, chirurgo dell'Unità di chirurgia oncologica del melanoma e dei sarcomi. La settimana scorsa il ministero della Salute ha confermato il riconoscimento Irccs all'ospedale Busonera di Padova, estendendo la qualifica anche alle sedi Iov negli ospedali di Castelfranco Veneto (Treviso) e Schiavonia (Padova).

