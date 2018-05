CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ESPERTI«Più uso il telefono, anche in maniera inconsapevole, non solo per telefonare ma per inviare messaggi, chattare, scambiare immagini, più sono a rischio di essere vittima di bullismo perchè cercare relazioni sul piano digitale, prediligere l'interattivo rispetto al confronto relazionale tradizionale, mi rende più debole nella realtà». A dirlo è Mario Polisciano, lo psicologo del Centro Servizi Volontariato che da quattro anni segue il progetto Ri... mettiamoci la faccia. «Lo smartphone consente ormi di fare tutto -...