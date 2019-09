GLI ESPERTI PADOVA Tra blitz delle forze dell'ordine e l'arrivo di bancarelle,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ESPERTIPADOVA Tra blitz delle forze dell'ordine e l'arrivo di bancarelle, mercatini e chioschi, i giardini dell'Arena sono stati bonificati dagli spacciatori. Ma questo, come ripetuto più volte sia dal questore Paolo Fassari che dal comandante provinciale dei carabinieri Oreste Liporace e da quello della Guardia di Finanza Fabio Dametto, non basta per curare dalla piaga dello spaccio di droga la città. I pusher, infatti, non sono scomparsi, si sono semplicemente spostati: se ne sono andati di giardini dell'Arena per appropriarsi della...