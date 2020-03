GLI ESPERTI

PADOVA Quarantena domiciliare, ospedali da campo, tamponi a tappeto e aiuti da parte di specialisti provenienti da tutt'Italia. Questa è la ricetta per combattere il Coronavirus secondo la delegazione di medici arrivati dalla Cina. Nove camici bianchi in questi giorni hanno visitato diversi ospedali veneti per offrire la loro collaborazione nel corso dell'emergenza.

«Abbiamo portato materiali sanitari ma anche fiducia ai colleghi italiani - ha detto la delegazione cinese in diretta facebook dall'Azienda ospedaliera - Oggi la Cina ha raggiunto il record di zero casi a livello di contagio interno, vuol dire che il virus si può combattere e sconfiggere. In questi giorni abbiamo interagito col personale sanitario e abbiamo visto le misure di prevenzione e di controllo, abbiamo fiducia che Padova uscirà da questa situazione molto presto perché qui si sta facendo un ottimo lavoro».

Promosso, dunque, il modello padovano ma gli esperti puntano sull'importanza dell'isolamento domiciliare. Tra gli specialisti ieri c'erano pneumologi, rianimatori, infettivologi, microbiologi. «Se questo virus si comporterà come gli altri - hanno specificato - cioè se i pazienti con sintomi minori potranno rimanere a casa e il ricovero in ospedale riguarderà solo quelli con sintomi maggiori, i vostri ospedali sono in ottime condizioni e quindi potranno far fronte alla situazione. Se invece la quarantena domiciliare favorirà contagi in famiglia e tra vicini di casa, forse questo sistema non riuscirà a reggere e bisognerà prevedere altri sistemi».

Per i medici cinesi, a Padova il contagio «è in fase di crescita e si sta avvicinando all'apice, ma è difficile da dire perché ci mancano alcuni dati sull'efficacia della quarantena domiciliare. Se gli scienziati riscontrano contagi in famiglia o tra contatti stretti bisogna considerare l'ipotesi di modificare alcuni accorgimenti. In Cina abbiamo notato che il metodo usato nella fase iniziale non era sufficiente, e quindi abbiamo costruito gli ospedali a cabina mobile».

Per l'Azienda ospedaliera al tavolo di confronto erano presenti il direttore generale Luciano Flor, il direttore sanitario Daniele Donato e il presidente della Scuola di Medicina Stefano Merigliano. Per la Croce Rossa di Padova c'era il presidente Gianpietro Rupolo. Altra indicazione è stata quella di fare migliaia di test di diagnosi. «Come dice l'Oms bisogna fare tamponi, tamponi e tamponi. Nella fase iniziale dell'emergenza - hanno detto i medici cinesi - avevamo qualche lacuna sui tamponi, poi quando li abbiamo ricevuti ne abbiamo fatti tantissimi, più di 100 mila al giorno, un numero superiore sia ai casi di contagio che ai casi sospetti».

A Wuahn, nei giorni di crisi, sono giunti diversi medici da altre aree della Cina per aiutare i colleghi in difficoltà. «In Cina, nella fase iniziale dell'emergenza, 40 mila operatori sanitari di diverse province hanno lasciato il loro posto di lavoro per soccorrere Wuhan - hanno aggiunto - I colleghi italiani potrebbero prepararsi in questo senso». Oltre alla sanificazione delle strade, quindi, i medici cinesi consigliano l'allestimento di stazioni per la misurazione della temperatura. Non conoscere la fonte del contagio, però, risulta un problema secondo gli esperti cinesi. «Sui contagi le ipotesi sono due - dicono - Se sono cresciuti perché prima mancavano i tamponi e ora se ne fanno di più, a un certo punto la crescita si fermerà; se sono cresciuti perché la fonte del contagio non viene controllata e isolata, questo potrebbe creare grossi problemi. Forse questa è una fase di pre-incubazione, che è una fase molto critica». Anche il rettore Rosario Rizzuto ieri ha incontrato la delegazione di medici cinesi.«Ringrazio questi medici - dice il Rettore Rosario Rizzuto per essere venuti personalmente a portare il loro contributo, permettendoci così un confronto diretto sia dal punto di vista assistenziale sia da quello della ricerca. Ci hanno testimoniato che questo virus si può sconfiggere interrompendo il contagio attraverso il distanziamento sociale, l'identificazione delle persone infette e la messa in quarantena delle stesse».

Elisa Fais

