GLI ESPERTI

La gestione delle emergenze raccontata dai massimi esperti. È stato questo il titolo dell'appuntamento organizzato da Confapi Padova (Confederazione della piccola e media industria) con Guido Bertolaso, l'uomo da anni in prima linea, ospite d'eccezione del primo di un ciclo di incontri con i grandi protagonisti della vita pubblica italiana organizzato via webinar da S.Pa.D.A., la business school di Confapi. Inevitabile, con Bertolaso - già consigliere per l'emergenza Covid in quattro regioni italiane e recentemente incaricato della gestione della campagna vaccinale in Lombardia - partire dall'attualità. «Stiamo sfruttando l'attuale carenza di vaccini per organizzare sempre meglio la macchina. Immagino che dopo Pasqua avremo vaccini sufficienti per somministrarli a tutta Italia, ma temo che molte regioni non saranno pronte - spiega Ecco perché a febbraio e a marzo, vaccinando le persone anziane e le categorie più a rischio, stiamo per l'appunto anche rodando la macchina, migliorando la capacità organizzativa in modo da riuscire a gestire i vaccini con un sistema di precettazione che, mi auguro, sarà robusto ed efficiente»

Una proposta cara Confapi, che l'ha lanciata, è quella dei vaccini in azienda «che avrebbero il duplice effetto di alleggerire le incombenze del sistema sanitario nazionale allargando la platea degli operatori qualificati in grado di somministrarli, e di accelerare i tempi della campagna». Bertolaso annuisce: «A questo proposito l'idea è quella di arrivare a consegnare un protocollo alle imprese, in base al quale saranno consegnati i vaccini, soprattutto di AstraZeneca: poi consentiremo loro di organizzarsi anche attraverso il supporto delle strutture pubbliche. Credo che entro fine marzo potremo poter partire con i vaccini in azienda. In generale, io vi invito a guardare al futuro con ottimismo: ce la faremo, usciremo da questa situazione, e credo che ci riusciremo entro l'estate».

Sono intervenuti anche Roberto Bolza, consigliere nazionale del Corpo Soccorso Alpino, e Moreno Muffatto, ordinario di Gestione Strategica delle Imprese al Bo. A moderare l'incontro - organizzato da Confapi con lo studio legale Ghedini Longo - il direttore Davide D'Onofrio e l'avvocato Luca Favini. Presente anche il presidente Carlo Valerio, che sui vaccini in azienda preme da tempo.

G.Pip.

