GLI ESITI

CITTADELLA Nonostante le precauzioni adottate fin dall'inizio del mese di marzo ed ancora più da quando una delle ospiti ha accusato alcuni sintomi il 23 marzo scorso, si registrano diversi contagi al Centro residenziale anziani di Borgo Padova a Cittadella, cui fanno riferimento anche anche le sedi di Borgo Bassano, sempre nella città murata, Villa Breda a Piazzola sul Brenta e Camerini a Piazzola sul Brenta. In queste ultime tre non è stato rilevato nessun problema legato al Coronavirus.

A Borgo Padova i tamponi, insistentemente richiesti e poi eseguiti, hanno dato finora il risultato di positività di 15 ospiti e di 6 collaboratori. Di questi, 8 ospiti e 3 dipendenti risultano asintomatici. La sede conta 67 persone nel residenziale e 10 ricoverate su 15 posti disponibili nell'ospedale di comunità, mentre i dipendenti sono un centinaio. Purtroppo le massime cautele attivate preventivamente non sono bastate ad impedire che il virus facesse il suo ingresso. «Continueremo con tutte le energie e gli strumenti in nostro possesso ad assistere al massimo gli ospiti ed i lavoratori del Centro residenziale, con una particolare attenzione per coloro che sono contagiati», afferma la presidente del Cra Ornella Pettenuzzo, dopo gli esiti notificati dall'Ulss 6 Euganea. Si è in attesa di altri esami.

Gli ospiti sono controllati 24 ore su 24 dal personale medico ed infermieristico ed i dipendenti sono stati posti in isolamento. Via via che sono giunti i risultati, i familiari sono stati subito informati. Comprensibilmente la situazione ha determinato una riduzione del personale con la conseguenza che gli altri dipendenti sono messi a dura prova per la copertura dei turni. «Il personale si sta adoperando in tutti i modi per coprire i turni dei colleghi malati saltando i riposi sottolinea Pettenuzzo - In questi giorni abnegazione e senso del dovere sono un segno distintivo dei collaboratori rimasti sul posto di lavoro. Ed è a loro che va tutta la mia gratitudine. Il personale sta facendo il massimo anche per mantenere i contatti tra gli ospiti e i loro familiari, ulteriore attività che si è inserita tra le mansioni professionali. Auspico in questo momento - conclude con un accorato appello la presidente - il supporto e la comprensione massima da parte dei parenti nei confronti del personale impegnato a fondo nella cura dei loro cari».

Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA