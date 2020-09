GLI ESEMPI

PADOVA «Qualcosa è cambiato con quest'anno scolastico. Quando il preside ha detto ai ragazzi che avrebbero potuto usare il cellulare a ricreazione lo hanno ringraziato appena. L'anno scorso sarebbe stato un trionfo. Invece ora c'è più voglia di parlarsi di quello che è successo nella pausa che di guardare il telefono».

Il particolare lo racconta il sindaco di Lozzo, Paolo Ruffin. Il suo comune appartiene a quello che il ministero dell'Istruzione lo chiama Istituto comprensivo. Sono un gruppo di scuole elementari e medie. Il ministero dell'Istruzione ha scelto quello di Vo' quest'anno, come fa da almeno un ventennio, chiedendo al presidente della Repubblica di inaugurare idealmente l'anno scolastico di tutt'Italia proprio da qui. All'Istituto appartengono le scuole di tre sindaci, quello di Lozzo, di Cinto e appunto di Vo'.

Ecco perché sono proprio i tre sindaci i primi protagonisti di questa giornata. Luca Ruffin ne è particolarmente orgoglioso. «Credo che possiamo dire di essere un esempio per il Paese. Dal 2014 ho messo ingenti risorse per riammodernare le scuole. E oggi abbiamo un plesso scolastico con 240 ragazzi fra medie ed elementari che vive in un edificio dove da ogni finestra non si vedono case ma solo il verde dei Colli. Non solo: Il ricircolo dell'aria, fondamentale per eliminare il Covid noi ce l'abbiamo già in automatico. Cinque ricambi totali ogni ora grazie ai nuovi impianti. Così come il riscaldamento a pavimento e la pompa di calore che ci riscalda con i pannelli fotovoltaici. La nostra poi è una scuola senza zaino, i docenti non sono più frontali ma al centro dei banchi distribuiti a raggera o ad esagono. E non è ancora finita. Stiamo mettendo in sicurezza sismica la scuola media con 150mila euro. In più stiamo progettando un nuovo polo dell'infanzia, materna e nido che saranno in legno. Il progetto è affidato allo studio Colucci e ben 800 mila euro arriveranno dal conto termico cioè i benefici per chi demolisce una vecchia scuola e ne fa una nuova».

«Anche quest'anno investirò almeno 10mila euro per nuovi mobili. Servono per la nostra modalità di insegnamento, con i bambini che si autogestiscono anche la pulizia dei banchi, o meglio lo facevano e torneranno a farlo».

Il sindaco di Cinto euganeo, Paolo Rocca, invita a guardare le cose da un altro punto di vista. «Sono andate nelle classi della Pascoli e ho gridato: Viva la scuola con i ragazzi. Ho sentito un po' di tristezza perché non si potevano togliere le mascherine, ma anche tanto sollievo per il fatto di aver ripreso. L'arrivo del presidente della Repubblica è la testimonianza che adesso le istituzioni ci stanno vicine. PErò vorrei qualcosa di più. Ad esempio che ai cittadini di Vo' venisse dato un encomio, una sorta di medaglia al valore per il loro senso civico. Ricordo che durante il blocco avrebbero potuto comunque uscire attraverso i sentieri dei colli, ma non l'hanno fatto. Questo ci ha salvato. Abbiamo avuto solo sei casi, come paese vicino».

Il sindaco di Este, Roberta Gallana. «Sono stata invitata anch'io, con Vo' abbiamo partecipato a tutte le riunioni in prefettura per l'arrivo del presidente mettendo a disposizione la nostra polizia locale e le transenne. Abbiamo strutturato un sistema, ma non solo noi. La comunità di S. Tecla ad esempio con 210 anziani e 170 operatori non ha registrato nessun caso. Lo stesso la comunità alloggio disabili Irea con una settantina di ospiti. Insomma io credo che questo sia ciò che Mattarella testimonia con la sua presenza».

