GLI ARRESTATI

PADOVA Luca Zanon e Silvia Maran avranno molto da raccontare al giudice. Non negano gli addebiti ma sostengono di essere andati a casa dall'avvocato Longo per ottenere un chiarimento. E la situazione sarebbe poi degenerata per la reazione del legale. Circostanze attualmente al vaglio degli investigatori della Squadra mobile e che dovranno essere necessariamente riassunte in un'imputazione a carico della coppia, finita agli arresti domiciliari con l'accusa di lesioni personali gravi.

LA DIFESA

«Al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica per l'udienza di convalida - si limita a riferire il legale della coppia Claudia Bagattin - i miei assistiti si riservano di raccontare in quella sede la loro versione sull'accaduto. Per ora non possiamo aggiungere altro, anche perché non conosciamo nel dettaglio le contestazioni della Procura». La difesa si appresta a dare battaglia. La ricostruzione compiuta dalla Squadra mobile presenterebbe alcune lacune. Ed in particolare la dinamica della colluttazione sarebbe molto diversa. L'ultima parola spetta evidentemente al giudice delle indagini preliminari che dovrà convalidare o meno i due arresti effettuati dalla polizia e decidere se rimetterli in libertà o adottare una misura cautelare.

Sul movente dell'aggressione gli investigatori tengono le bocche cucite. Da quanto trapela dagli ambienti giudiziari non sarebbe riconducibile a ragioni professionali ma a questioni di carattere personale. Anche perché pare proprio che l'avvocato Piero Longo non conoscesse i due aggressori. Un ruolo di primo piano nella vicenda l'avrebbe invece la donna che ha accompagnato la coppia nella spedizione punitiva. La trentunenne, denunciata a piede libero con gli altri due, sarebbe legata a Silvia Maran da uno stretto rapporto di amicizia.

RAPPORTO SENTIMENTALE

Luca Zanon e Silvia Maran, attualmente agli arresti domiciliari nell'abitazione della donna, sono legati sentimentalmente da qualche anno. La quarantasettenne è una padovana doc, nata e cresciuta all'ombra del Santo. Dopo aver frequentato la scuola media Tasso in zona Madonna Pellegrina si è iscritta al liceo scientifico Fermi. Una ragazza esuberante, che non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno ma lontana da brutte compagnie. Non ha mai deviato dal percorso della classica brava ragazza. Dopo la laurea all'università Ca' Foscari di Venezia ha seguito le orme del padre Luciano ed è diventata commercialista. La si vedeva spesso in piazza Cavour dove prendeva un aperitivo con amici o colleghi, e poco distante lavorava assieme al padre nello studio in Passeggiata del Carmine. Una professionista stimata e conosciuta in città, con un figlio adolescente avuto da un chirurgo plastico, poi specializzato in Dermatologia, che lavora a Mestre. Non si è mai sposata e dopo la separazione dal compagno che le ha dato un figlio è rimasta single per diverso tempo.

LA SPOLA

Non ha avuto molte storie sentimentali ma da un po' di tempo frequenta Luca Zanon, quarantotto anni, originario di Cavalese, comune in provincia di Trento, e residente a Predazzo. Neppure lui non ha il classico profilo dell'aggressore. Di professione elettricista, grande appassionato di sci ed esperto maestro sulle piste trentine, non ha mai avuto guai con la giustizia se non una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza. Ultimamente Zanon si divide tra Padova e il Trentino in base agli impegni professionali. Il lockdown lo ha trascorso a Padova, con Silvia Maran, ritratta assieme a lui in diverse foto sul profilo Facebook.

