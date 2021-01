GLI ANZIANI

PADOVA «Stiamo attenti a ogni singolo dettaglio e sappiamo che potrebbe comunque non bastare» racconta Fabio Incastrini, presidente dell'Ira di Padova. «Il lavoro è massacrante, ci vuole tantissima attenzione ma ci vuole anche fortuna» aggiunge Vittorio Casarin, al vertice del Bonora di Camposampiero. «L'impegno di chi lavora qui è ammirevole, ma purtroppo i contagi ci sono stati lo stesso» allarga le braccia Marisa Scattolin, responsabile della Don Orione di Trebaseleghe. Tre testimonianze, lo stesso modo di vivere l'emergenza. Perché uno dei posti di lavoro più a rischio, al pari di ospedali e ambulatori medici, oggi è proprio la casa di riposo. Solo la campagna di vaccini, che continua a pieno regime, può scacciare lo spettro del nemico invisibile.

L'IMPEGNO

«Ho voluto fortemente l'utilizzo di mascherine FFP2 e non solo quelle chirurgiche - ricorda Incastrini - Preferisco spendere per tutelare il personale piuttosto che trovarmi con operatori a casa con il Covid. Qui all'Ira abbiamo seguito più volte i corsi dell'Ulss per il rispetto dei protocolli e stiamo facendo davvero il massimo sforzo. Con un'emergenza così lunga c'è il rischio che qualcuno abbassi l'attenzione e bastano davvero 10 secondi senza mascherina per potersi contagiare, ma ce la stiamo mettendo tutta e tra un mese, completato l'iter delle vaccinazioni, speriamo di scollinare». E a proposito del vaccino, Incastrini precisa: «La stragrande maggioranza dei dipendenti ha aderito. Ci sono ancora alcuni dubbiosi, che magari hanno preferito consultarsi col proprio medico di base prima di dare l'assenso, ma contiamo di fare delle riunioni e far capire loro l'importanza di immunizzarsi». Tra domani, sabato e domenica sono previste 280 vaccinazioni al complesso di via Beato Pellegrino.

IN PROVINCIA

Prime 60 dosi invece ieri al Bonora di Camposampiero. «Siamo partiti dagli ospiti e poi passeremo al personale - spiega Casarin, ex presidente della Provincia e ora al timone del Bonora - Quello di questi mesi è stato un impegno davvero duro perché non si può mai mollare l'osso nemmeno un centimetro. La dirigenza si è impegnata moltissimo e creare un'astanteria dove tenere in quarantena i nuovi ospiti ci ha aiutato. Ci piange il cuore quando siamo costretti a impedire una visita a stretto contatto tra familiari e anziani, ma non ci sono alternative».

Tensione (per i contagi) e speranza (legata al vaccino) anche alla Don Orione di Trebaseleghe. «I nostri ospiti positivi - spiega la responsabile Scattolin - stanno ricevendo tutte le cure e le attenzioni necessarie. Molti non hanno sintomi o li hanno in forma lieve. Inoltre favoriamo i contatti con i famigliari tramite le videochiamate. Tra coloro che hanno contratto il virus ci sono anche alcuni infermieri e operatori sociosanitari. Per questo la cooperativa sta provvedendo ad inviare rinforzi dalle sue altre strutture. Il personale sta dimostrando grande disponibilità anche a cambiare o ampliare i propri orari».

LA CAMPAGNA

Intanto la campagna vaccinale continua. Ieri è toccato a Configliachi (residenza Breda) e all'Oic Santa Chiara di Padova. Vaccini attesi oggi invece al Craup di Piove di Sacco, dove si contano già 29 morti, ma anche al Configliachi (Sette martiri), a Villa Imperiale di Galliera e alla Bressanin di Borgoricco. Domani toccherà al pensionato Scarmignan di Merlara, colpito in primavera da 34 decessi. Tra novembre e dicembre le case di riposo padovane erano state passate ai raggi X anche dai carabinieri del Nas. Nessuna grave contestazione.

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA