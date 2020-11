GLI ANZIANI

PADOVA Il blitz a sorpresa scatta pochi minuti dopo le nove del mattino. Due marescialli dei carabinieri del Nas si presentano alla casa di riposo di Noventa Padovana per controllare le carte negli uffici e per porre la lente d'ingrandimento su ogni singolo angolo della struttura. Un'ispezione amministrativa e igienico-sanitaria mirata ad accertare che tutti i protocolli siano rispettati. Dopo il sopralluogo i carabinieri si siedono di fronte al direttore, lo ascoltano e compilano un verbale trattando ogni minimo aspetto. Dai dispositivi di protezione al programma di sanificazione, dall'elenco del personale infermieristico all'effettuazione dei tamponi. «Siamo in regola» diranno a fine mattinata i vertici della struttura. La visita fatta ieri a Noventa è solo una delle tante che i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Padova stanno facendo in questi giorni. I controlli a tappeto sono iniziati la scorsa settimana e l'obiettivo è verificare la situazione in tutte le 37 case di riposo della provincia. I numeri dei contagi aumentano, così come i focolai e le vittime (A Cittadella ieri la numero 15). Ogni dettaglio può essere decisivo per frenare una strage.

L'OBIETTIVO

Solo negli ultimi sette giorni i carabinieri del Nas, d'intesa con il Ministero della Salute, hanno eseguito in tutta Italia 232 ispezioni nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali (non solo case di riposo ma anche residenze sanitarie assistite e comunità-alloggio). L'obiettivo? «Accertare la regolare attuazione delle misure di contenimento e prevenzione alla diffusione epidemica e individuare eventuali situazioni di insufficiente erogazione di servizi assistenziali e di mancato possesso dei titoli abilitativi professionali da parte degli operatori, propedeutici a episodi di omessa custodia e maltrattamento». Nessuna irregolarità è finora stata riscontrata in provincia di Padova.

I PRECEDENTI

La scorsa primavera erano state diverse le case di riposo ispezionate come ad esempio il Configliachi di Padova e le strutture di Merlara (dove si registrarono 34 morti), Pontelongo, Montagnana e Selvazzano. Il nucleo padovano opera su quattro province: Padova, Verona, Vicenza e Rovigo. I nuovi controlli sono iniziati la scorsa settimana dopo che gli stessi carabinieri il mese passato avevano concentrato la propria attenzione anche su piscine e palestre. Sempre ieri a Casale di Scodosia ci sono stati invece i controlli del Servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss: tutto regolare.

I DATI

Gli ultimi numeri ufficiali disponibili sono aggiornati al 10 novembre. Nelle 37 strutture della provincia di Padova gli ospiti positivi sono 73 (1,6% del totale) e gli operatori contagiati sono 78 (1,8%). Dall'inizio dell'emergenza gli anziani morti sono stati 150. Oggi la situazione più preoccupante riguarda sicuramente la casa di riposo Borgo Bassano di Cittadella, dove in questa seconda ondata il numero di contagi era salito fino a 60 e le vittime sono 15. Tre decessi hanno alzato il livello di preoccupazione anche alla casa di riposo Villa Breda di Campo San Martino.

Nei giorni scorsi sono stati comunicati anche 46 contagiati alla Oic (Opera immacolata concezione) a Padova mentre alla residenza Parco del Sole sempre a Padova sono risultati positivi 27 anziani e 15 operatori (ancora in corso i tamponi molecolari di controllo dopo i test rapidi). Diverse case di riposo restano Covid free ma in uno scenario simile nessuno può dirsi del tutto tranquillo.

«Ben vengano i controlli nelle case di riposo, auspicando che tutti abbiano rispettato le regole - osserva Michele Roveron, segretario della Cisl Funzione Pubblica di Padova e Rovigo - Sicuramente certe ispezioni possono complicare per qualche ora l'organizzazione del lavoro ma è corretto che ci siano viste le criticità della situazione attuale. Ora - chiude il sindacalista - bisogna assolutamente tenere alta la guardia, continuare a rispettare le regole e continuare ad eseguire costantemente i tamponi». Le ispezioni continueranno nei prossimi giorni e ogni casa di riposo potrebbe trovarsi alla porta, in qualunque orario, i carabinieri del Nas.

Gabriele Pipia

