VIGODARZERE CAMPOSAMPIERO A Vigodarzere le persone risultate positive al Covid sono 121 e tra queste c'è anche il primo cittadino, Adolfo Zordan, che ieri mattina in un video pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune ha mandato un saluto ai suoi concittadini rassicurandoli sulle sue condizioni di salute. «Sei sono le persone ricoverate all'ospedale e due sono in terapia intensiva. Tra i positivi purtroppo ci sono anch'io. Il primo tampone rapido che ho fatto giovedì ha dato esito positivo e sabato è arrivato l'esito anche del molecolare. Sono sempre stato ligio a tutte le regole visto che tra l'altro sono proprio io, come primo responsabile della salute pubblica, a comunicare consigli sui comportamenti da osservare, a firmare le ordinanze e tutti i provvedimenti perchè tutto andasse bene. Sono stato anche ligio nell'indossare la mascherina, eppure è accaduto. Ci sono mille domande che mi faccio: chi ho incontrato, cosa ho fatto, dove sono stato, ma ormai è accaduto». Nei giorni scorsi tutti i dipendenti comunali sono stati sottoposti all'esame del tampone. «Tutti risultano negativi, così come gli assessori e i consiglieri che hanno deciso di fare il tampone. Vuol dire che mi sono fermato in tempo - prosegue Zordan - mettendomi in autoisolamento e per i prossimi giorni, se non ci saranno complicazioni, anche da casa seguirò tutto quello che concerne la gestione della macchina pubblica senza alcun problema. Mi auguro e spero che la mia situazione rimanga così com'è. Mando un caro saluto al mio vicesindaco Roberto Zanovello che, dopo il ricovero, da un paio di giorni è tornato a casa e si sta riprendendo, e presto lo rivedremo in Comune». La prossima settimana arriveranno i tamponi rapidi che saranno effettuati in uno dei locali dell'ex base missilistica di via Roma. «Pensare a cosa accadrà a Natale ora è presto - conclude Zordan -: impegniamoci ad affrontare questo difficile momento e a ridurre le occasioni di contagio».

Ore di apprensione per le condizioni da salute di Marcello Volpato, ricoverato da giovedì scorso nel reparto di pneumologia dell'ospedale di Cittadella per difficoltà respiratorie. L'ex sindaco di Camposampiero per due legislature (dal 1999 al 2009), 77 anni, è risultato positivo al Covid. Le sue condizioni attualmente non sono critiche: i familiari, nei giorni scorsi, hanno confermato che Volpato è «riuscito a superare un momento clinico critico» e che ora «le sue condizioni sono sotto controllo». L'ex primo cittadino, molto conosciuto e attivo nel partito democratico comunale dove svolge il ruolo di segretario di sezione e di gestore della libreria dei Santuari Antoniani, è uno degli 88 casi positivi al Coronavirus che preoccupa, e non poco, la sindaca Katia Maccarrone: «È un momento difficile per il nostro Marcello, una persona forte, sempre attivo, sempre vivace nel carattere - le parole della sindaca -. Così lo conosciamo tutti. Sapevo che era positivo ma i sintomi sembravano lievi. In questo momento invece ha avuto bisogno di un supporto. Gli sono vicina e gli auguro di migliorare presto. Un abbraccio a lui e ai suoi familiari. Anche da parte di tante persone che gli stanno manifestando sincera vicinanza e auguri di pronta guarigione». Katia Maccarrone aggiorna periodicamente i dati forniti dall'Ulss sul numero di contagi e ricorda sempre di rispettare tutte le regole di prevenzione: «Purtroppo la battaglia contro il virus è ancora lunga- ammette . C'è bisogno della responsabilità di tutti».

