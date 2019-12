Gli amici lo aspettano, lui si schianta e muore

L'INCIDENTE

PADOVA Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Un'ora e mezza dopo l'intervento di soccorso sulla strada, medici e infermieri hanno dovuto arrendersi. Non ce l'ha fatta Davide Ceccon, studente di vent'anni, residente a Piazzola sul Brenta, che a bordo della sua Citroen C3 alle sette di mercoledì sera è rimasto vittima di un tragico incidente stradale a nemmeno duecento metri dalla sua abitazione. Altre quattro persone sono rimaste ferite in modo non grave.

Un Natale di dolore e strazio dunque a Piazzola sul Brenta. Il giovane dopo la prima parte della giornata trascorsa con i familiari stava andando a fare gli auguri agli amici che abitano poco distanti dalla sua casa. «Vado a trovare i ragazzi e mi fermo fuori un pochino, poi ci vediamo» aveva detto prima di uscire di casa. Non è più tornato. Quella di Ceccon, secondogenito chiamato Ciek dagli amici, è una famiglia molto conosciuta. Il padre Valter, 61 anni, è un operaio del Comune di Piazzola sul Brenta e anche la mamma, Tatiana Gatto di 54 anni, lavora in municipio come impiegata nell'area dei servizi sociali. C'è poi la sorella, Giulia, di 23 anni, studentessa universitaria. Una famiglia originaria di Piazzola sul Brenta nota proprio per le professioni di marito e moglie.

LA DINAMICA

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Cittadella, Davide è partito dalla sua casa in via San Silvestro. Ha percorso poche decine di metri arrivando all'intersezione con la principale via Camerini. Questa è la strada che collega il centro di Piazzola sul Brenta: parte proprio dalla piazza dove c'è la Villa Contarini e in direzione sud porta a Padova attraversando la frazione di Tremignon. Proprio da questa direzione proveniva un'Audi A3, condotta da M.M., ventiquattrenne di Villafranca Padovana. Al suo fianco un fratello, sui sedili posteriori papà e mamma. L'Audi percorreva la via con diritto di precedenza e viaggiava verso il centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione Davide si sarebbe immesso senza rispettare la precedenza, ma sono ancora in corso accertamenti per stabilire con esattezza la dinamica dello schianto.

Nulla ha potuto il conducente della berlina. Uno scontro inevitabile dove ad avere la peggio è stato il ventenne. La sua vettura è carambolata e lui è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo, finendo sulla carreggiata opposta, contro le barriere di protezione della pista ciclabile. Il rumore dello schianto è stato sentito in tutto il quartiere e anche dal padre dello stesso ragazzo. Gli è bastato uscire di casa, guardare a destra dove comincia la via e notare la confusione. Un capannello di persone ed auto ferme. Ha corso pochi metri e si è trovato spettatore della tragedia del figlio.

I SOCCORSI

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Un'ambulanza è arrivata dal presidio sanitario di Piazzola sul Brenta e poi un'altra dal pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella, assieme ai vigili del fuoco della città murata e ai carabinieri. La viabilità è stata completamente interrotta per permettere le operazioni di soccorso e successivamente la messa in sicurezza delle auto e poi i rilievi. Le condizioni di Davide sono apparse immediatamente gravissime. Dopo le manovre sanitarie sul posto, l'ambulanza si è avviata all'ospedale di Padova dove purtroppo non è stato possibile salvargli la vita.

I sanitari del pronto soccorso hanno trovato in una delle tasche degli abiti del ragazzo un panetto con 86 grammi di hashish. E' stato posto sotto sequestro dai carabinieri.

All'ospedale di Cittadella sono stati invece visitati gli occupanti dell'altra auto. Per loro, comprensibile spavento, alcune contusioni guaribili in pochi giorni. Il conducente dell'Audi, sottoposto ai controlli, è risultato negativo all'alcoltest. Le auto sono state poste sotto sequestro in attesa delle disposizioni dell'Autorità giudiziaria. Finché tutti gli accertamenti non saranno svolti, non sarà possibile fissare la data del funerale.

