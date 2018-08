Gli amici: «Aveva venduto la sua moto per paura»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOMONTAGNANA «Quando ho sentito che Andrea era morto non riuscivo a crederci, mi è venuta la pelle d'oca». Queste le parole di un'impiegata di Vampari Salotti, l'azienda di Montagnana in cui il 52enne morto ieri pomeriggio in un incidente d'auto lavorava da parecchi anni. Il reparto produttivo ha chiuso per ferie l'1 agosto, mentre il negozio è rimasto aperto. «Avevo incrociato Andrea anche in questi giorni in cui lui era in ferie, il centro di Montagnana non è poi così grande, è facile incontrarsi racconta la dipendente del...