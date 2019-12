GLI ALTRI TEMI

PADOVA L'argomento che più ha polarizzato gli elettori interpellati dal sondaggio realizzato da Scenari politici è stato quello dell'immigrazione. Il 47% dei sondati ritiene che, da quando si è insediato il sindaco Sergio Giordani, il fenomeno sia aumentato. Per il 45%, invece, è rimasto sostanzialmente invariato, mentre solamente per l'8% è diminuito.

Scorporando i dati, però, si scopre che, nella percezione dell'immigrazione, c'è un abisso tra i vari elettorati. Secondo il 75% di chi vota Lega, infatti, il fenomeno in questi 2 anni e mezzo è aumentato. Una percentuale che scende al 20% se la stessa domanda viene posta a chi vota Partito democratico. In mezzo troviamo, invece, gli elettori del Movimento 5 Stelle: solo il 38% è convinto che sia aumentata la presenza di stranieri in città.

Se l'immigrazione divide gli elettorati, la nuova questura in via Anelli sembra invece avvicinarli. L'89% degli intervistanti giudica, così, molto positivamente o abbastanza positivamente l'operazione che sta portando in porto Giordani. Solo il 4%, invece, ha dato un giudizio molto negativo. In questo caso, poi, è impressionante scoprire che gli elettori Dem e quelli del Carroccio sulla questione hanno opinioni quasi sovrapponibili. Per quel che riguarda il Partito democratico, infatti, il 92% dei sondati da un giudizio sostanzialmente positivo all'operazione questura in via Anelli. I contrari, invece, non vanno oltre il 6.2%. Passando a chi vota Matteo Salvini, i giudizi positivi o abbastanza positivi si attestano a quota 91%, mentre quelli negativi non superano il 6.3%. I più convinti sostenitori del progetto, però, sono gli elettori pentastellati. Per il 44% degli intervistati, infatti, l'operazione va promossa a pieni voti. Un voto positivo arriva anche dal 79% di Fratelli d'Italia e dall'88% di Forza Italia.

Il sondaggio rivela anche un certo pregiudizio nei confronti del raccolta porta a porta. Chi infatti abita nei quartieri coinvolti dal servizio, si dice sostanzialmente soddisfatto. Chi, invece, ne è ancora tagliato fuori dice chiaramente che preferisce rimanere al vecchio sistema di raccolta. Alla domanda (rivolta a chi lo utilizza) E' soddisfatto del servizio di porta a porta?, il 91% degli intervistati ha risposto Molto o Abbastanza. Il 62% dei sondati che non fanno il porta a porta, invece, preferirebbe che tutto rimanesse tutto com'è in questo momento. Evidentemente in molti sono spaventati dai disagi legati a questo cambiamento.

La città stia andando o meno nella direzione giusta? A dare una risposta affermativa è stato il 63% degli intervistati, mentre il 37% si è espresso negativamente. Se la domanda viene posta ai leghisti, però, il giudizio negativo tocca quota 64%. Per l'87% degli elettori Dem la direzione, invece, è proprio quella giusta. Tra i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle la percentuale dei soddisfatti arriva al 60%. Il 73% dei sondati, poi, si dichiara soddisfatto della pulizia e del decoro della città. Il sondaggio non ha, infine , dimenticato i temi legati al sociale. Il 75% degli intervistati, infatti, ha dichiarato che la solitudine incide negativamente sulla propria vita. Quello che fa più riflettere è che la percentuale non scende mai sotto al 70% sia che si tratti di under 30, sia che a rispondere siano persone con più di 65 anni.

Alberto Rodighiero

