PADOVA Un caso di positività, lezioni sospese per 15 giorni. Accade al corso di Scienze motorie dopo che uno studente è risultato positivo al coronavirus. E avendo frequentato i corsi in presenza tutti i suoi compagni e i docenti devono sospendere le lezioni frontali. Da questo fatto sta prendendo forza l'azione di un gruppo di studenti che riferisce di una situazione di forte disagio, segnalata anche ai propri docenti, riguardante proprio la questione dell'obbligo di frequenza dei corsi pratici.

«Abbiamo paura, è molto semplice spiega uno studente Durante il primo lockdown le lezioni, anche quelle di pratica, sono state eseguite online e non ci sono stati problemi. Anche perché noi non siamo atleti, ci prepariamo per diventare tecnici. Ma ora l'Ateneo ci impone l'obbligo di frequenza e visto che i corsi pratici si svolgono una volta a settimana di solito, anche una sola assenza è rilevante. Se saltiamo troppe lezioni il rischio è di dover ripetere l'anno, con un esborso di denaro non indifferente».

I ragazzi dicono di aver chiesto di attivare almeno la modalità duale così da ottenere due effetti: si dimezza il gruppo in presenza, riducendo i rischi di contagio, e chi non abita a Padova può evitare di prendere mezzi pubblici già sovraffollati. «La risposta è stata negativa, ci permettono di restare a casa solo con un certificato medico continua lo studente Però il medico non può fare certificati perché ho un sintomo e voglio restare a casa per precauzione. Questa secondo noi è una violazione delle norme antiCovid, in un momento come questo sarebbe meglio avere maggiori accortezze. Utilizziamo centri frequentati anche da altri, come quello del Petrarca, e durante una lezione di rugby si è verificata una mischia».

Il presidente del corso di laurea in Scienze Motorie, Antonio Paoli, fa notare che esiste un regolamento preciso e che gli impianti vengono sanificati dopo il passaggio di ogni singolo gruppo. «Il docente di rugby in questione è già stato ripreso dice Paoli In realtà abbiamo sempre detto ai ragazzi che se hanno timori basta segnalarlo e si può stare a casa. L'obbligo di frequenza in questo momento storico non lo possiamo pretendere. Certo, la pratica è fondamentale per la loro formazione e la consiglio caldamente. Quello che facciamo non sono allenamenti, ma laboratori, con tutte le precauzioni del caso. Il rischio zero non c'è ma le regole le seguiamo con attenzione».

