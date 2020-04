NELLA BASSA

MERLARA Un mese fa la gazzella dei carabinieri era parcheggiata lì davanti per controllare che nessuno entrasse o uscisse dalla casa di riposo di Merlara. Ieri invece i militari dell'Arma hanno raggiunto la residenza Scarmignan, focolaio di coronavirus, per consegnare dispositivi di protezione individuale a chi lavora senza sosta in quella trincea. Al pensionato colpito dall'epidemia di Covif, i carabinieri di Este hanno recapitato 95 camici completi di mascherine e copriscarpe donati dall'associazione di volontariato Prislop di Ospedaletto Euganeo. In queste quattro settimane l'affetto e la solidarietà del territorio non sono mai mancati, anzi sono passati attraverso aiuti concreti come la raccolta fondi online che ha riversato nelle casse del pensionato più di 12mila euro per far fronte all'emergenza.

Sono 24 le croci piantate dalla Residenza Scarmignan da quando il nemico invisibile ha fatto irruzione nell'edificio bianco di via Roma, che l'8 marzo scorso veniva blindato.

Dopo la scoperta della prima contagiata, una signora di oltre 80 anni ricoverata all'ospedale di Schiavonia, per due giorni nessuno era entrato o uscito dalla struttura, in attesa che ospiti e dipendenti fossero sottoposti a tampone. L'esito fu sconvolgente: 63 ospiti positivi su 73 e 24 dipendenti su 45. Anche i numeri di oggi fanno rabbrividire: in struttura sono rimasti soltanto 48 anziani: di questi, 46 sono positivi. Una è ricoverata al Covid hospital di Schiavonia. Quanto ai dipendenti, dei 24 inizialmente positivi su un totale di 45, ne sono rientrati in servizio soltanto 6. Gli altri 18 attendono che i due tamponi di controllo in programma al termine della quarantena diano esito negativo. Soltanto allora potranno tornare al lavoro.

Per il momento a dare manforte agli operatori ci sono cinque infermieri dell'esercito. «È trascorso un mese da quando le vite di tutti noi sono cambiate, sconvolte da un virus partito da Wuhan, in Cina, e che mai avremmo pensato potesse investire anche noi afferma il sindaco Claudia Corradin . Abbiamo affrontato un mese difficile e doloroso. L'emergenza non si è ancora placata, il presente richiede ancora tutto il nostro impegno e lo sforzo comune». «Ripensare a quella domenica 8 marzo, quando una telefonata ha dato inizio a un'angoscia incontenibile, non risulta facile prosegue la prima cittadina, che battendosi in prima linea non è rimasta immune dal Covid e ora attende il responso dei due tamponi di controllo . Abbiamo agito d'istinto: nell'immediatezza l'esigenza era di mettere tutti in sicurezza, salvaguardare gli ospiti, personale, le loro famiglie, la cittadinanza. D'istinto abbiamo applicato il metodo Schiavonia. Nessuno poteva immaginare il quadro che ne sarebbe uscito e cosa avremmo dovuto affrontare».

Quello che ancora nessuno sapeva era che il pensionato avrebbe pagato un prezzo di vite così alto: ventiquattro decessi. «Forse ce ne saranno ancora e lo dico con il cuore in mano afferma Roberta Meneghetti, presidente del Centro servizi per anziani . Nel pensionato abbiamo nonni anche molto anziani che vivono lì da tanti anni e che sono riusciti a raggiungere questo traguardo proprio grazie alle cure e alle attenzioni ricevute. Di punto in bianco si sono visti circondati da infermieri vestiti come astronauti. Persone che fino al giorno prima erano la loro seconda famiglia sono diventate degli estranei, sotto quelle tute e quelle mascherine. Il loro mondo, per quanto circoscritto alle stanze e al cortile della casa di riposo, è stato completamente sconvolto. E alcuni di loro si sono lasciati andare».

M.E.P

© RIPRODUZIONE RISERVATA