PADOVA I prezzi della merce aumentano mentre gli agricoltori e gli allevatori vedono i compensi abbassarsi. Coldiretti Padova denuncia la maggiorazione del 1,3 per cento a cui sono arrivati i prezzi degli alimenti nell'ultimo anno, un aumento che però non corrisponde a un maggior introito per i produttori, anzi, «siamo di fronte al paradosso che mentre i prezzi della spesa al dettaglio aumentano, quelli pagati agli agricoltori e agli allevatori crollano» fa notare Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova.

Il problema sollevato dall'associazione di categoria è quello delle pratiche sleali che riguarda l'intero settore agroalimentare e in merito alle quali in Italia sono state già avviate diverse istruttorie da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

«In un momento difficile per l'economia e l'occupazione, occorre intervenire con decisione per impedire le pratiche sleali che sottopagano gli agricoltori e gli allevatori. Occorre evitare sottolinea Bressan che i comportamenti scorretti di pochi compromettono il lavoro della maggioranza degli operatori della filiera, ai quali va il nostro plauso per il fatto che lavorano nell'interesse della filiera e del Paese, in un momento di grandi difficoltà per l'intero sistema. Di fronte ad una emergenza senza precedenti serve responsabilità con un patto etico di filiera, per garantire un'adeguata remunerazione dei prodotti agricoli e privilegiare nella distribuzione il Made in Italy a tutela dell'economia, dell'occupazione e del territorio».

Il dito è puntato anche sulle continue offerte promozionali attuate nella grande distribuzione che poi va a pesare su coloro che si trovano all'inizio della filiera, agricoltori e allevatori, costretti a vendere a prezzi sempre più bassi che non vanno a colmare i costi per la produzione. E bisogna fare attenzione, sottolinea Coldiretti, perché salvare la produzione agricola significa garantirsi l'approvvigionamento di alimenti assicurato fino ad oggi da 740mila aziende agricole e stalle, 70mila imprese di lavorazione alimentare e una rete di distribuzione con 230mila punti vendita tra negozi, supermercati, discount e mercati contadini di Campagna Amica, numeri che si riferiscono a tutto il territorio italiano.

