LA DENUNCIA

CITTADELLA Da tempo c'è una lotta impari tra i maestri dell'acconciatura e dell'estetica, che accanto a studio ed aggiornamento continuo aggiungono il rischio d'impresa, e coloro che svolgono queste attività in modo abusivo, nelle loro abitazioni o andando anche a domicilio. Situazione che in questi due mesi di stop totale alle attività, si sta evidenziando in modo esponenziale con gli operatori che - salvo proroghe - dovrebbero riaprire da inizio giugno.

Dal canto loro continuano a rispettare le disposizioni governative, mentre imperversano gli abusivi. Sono state presentate delle denunce, ma per ora il sommerso pare non abbia nulla da temere e chi lavora in regola non ci sta più. Non si è mai tirata indietro visto che ha denunciato in passato, la signora Susanna Longo, 54 anni, residente a Cittadella ma operante con il suo centro estetico a Piazzola sul Brenta. Lo ha fondato nel 1982 e lo gestisce affiancata dalla sorella Barbara e dallo staff. E' anche qualificata Spa & Beauty Manager e per alcuni anni ha ricoperto il ruolo di dirigente della categoria estetiste nella Confartigianato di Padova.

«Questa volta accanto ai problemi di concorrenza sleale ed evasione fiscale, c'è prima di tutto la questione legata alla sicurezza sanitaria - evidenzia Susanna Longo - Gli abusivi ricevono nelle proprie abitazioni oppure vanno a domicilio o fanno tutte e due le cose a scapito delle regole salvavita che sentiamo ripeterci dal principio dell'emergenza. Noi operatori abbiamo chiuso immediatamente, pena anche elevate sanzioni, dall'altra parte invece chi è abusivo ha moltiplicato il lavoro sfruttando il fatto che molte persone non riescono a rinunciare a quella che era anche una piacevole abitudine certo, ossia, a mantenere in ordine la propria acconciatura ed il proprio corpo. Non è più possibile accettare questo, anche di fronte ad un futuro prossimo che per il settore appare tragico».

E non è che i professionisti abbiano dovuto prendere lenti d'ingrandimento e segugi per scoprire gli abusivi. «Molti colleghi - continua la signora Longo - mi segnalano che vengono contattati da persone che chiedono di ricevere i loro servizi nei centri anche se chiusi, indicando in caso contrario, che si rivolgeranno ad altri al di fuori. C'è anche chi ha ricevuto richieste di nominativi di parrucchieri o estetiste che fanno il porta a porta. Senza nessuna remora hanno chiesto al professionista se forniva l'indirizzo dell'abusivo. Follia».

L'appello delle categorie - indipendentemente dalla sigla sindacale - è una vera e propria richiesta d'aiuto, rivolta a chi ha i poteri per intervenire, controllare e sanzionare. Considerato che gli spostamenti devono essere giustificati, non necessitano perquisizioni o altre operazioni complesse. E' sufficiente attendere fuori casa l'abusivo o il cliente. «Abbiamo già perso il periodo migliore che per noi è la primavera con varie cerimonie, la preparazione alle vacanze estive con trattamenti corpo e molto altro. Queste settimane per noi sono l'alta stagione - sottolinea Susanna Longo - Già molti operatori non apriranno più quando sarà possibile, per altri con mutui per investimenti ed altre spese sarà molto complesso se non antieconomico e rischiano di chiudere. Le sicurezze da adottare ridurranno minimo del 40% il lavoro mentre i costi dovranno necessariamente aumentare perchè ci sono spese in più, basti pensare ai soli dispositivi personali monouso. Insomma lavoreremo meno e con spese più alte e quindi dopo la nostra riapertura, gli abusivi avranno terreno ancora più fertile. Necessita quindi una forte azione a tutela delle nostre categorie che creano economia, danno posti di lavoro pagano le tasse, ed ancor più sono attente alla salute dei propri clienti».

Michelangelo Cecchetto

