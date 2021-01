L'INTERVISTA/1

PADOVA Una figlia iscritta al primo anno d'università nel corso di laurea in scienze infermieristiche ed un figlio che frequenta il secondo anno all'istituto tecnico industriale Francesco Severi di Padova diretto da Nadia Vidale.

Cristina Checchin, 52 anni, agente di commercio, è favorevole alla chiusura delle scuole secondarie di secondo grado.

Per quale il motivo?

«Per l'elevato indice di contagio. Finchè ci sono questi numeri è giusta la scelta del governatore Luca Zaia di non aver riaperto le scuole il 7 gennaio, procrastinandola al primo febbraio. Nonostante le iniziative intraprese come la presenza in classe al 50% e il potenziamento dei trasporti, il Coronavirus circola ancora moltissimo. È poi una questione di sicurezza per i familiari degli studenti, che possono avere patologie che li rendono più deboli. E non si pensi solo alle persone di una certa età, ai nonni».

Quindi la scuola in presenza rischia di potenziare il contagio?

«Nonostante tutte le misure prontamente adottate, nel mio caso, dall'istituto dove studia mio figlio, le classi sono di 25-27 persone: tre giorni alla settimana ci sono sei ore di lezione, e per quanto si arieggino gli spazi e si evitino assembramenti, penso che oggi frequentare le lezioni in presenza sia effettivamente rischioso. Il mio discorso vale anche per tutto il personale della scuola. Meglio rimanere a casa».

La scuola ha saputo adattarsi all'emergenza?

«Ho visto in tutto il personale, dalla dirigenza ai docenti, fare il massimo per svolgere il lavoro attraverso la didattica a distanza, riducendo i disagi creati da un modo assolutamente nuovo e di fatto eccezionale di operare. Fanno il possibile perchè tutto sia meno pesante anche per noi genitori. Lo vedo con i ricevimenti a distanza, capiscono le esigenze e le difficoltà anche di noi genitori. Difficoltà di tutte le componenti scolastiche, di diverso tenore, ma le ricadute principali sono per gli studenti. C'è poi il gap tecnologico nelle dotazioni. Non si pensi che tutti gli studenti abbiano a disposizione computer e tablet. Per averli dalla scuola il reddito deve essere basso».

Più specificatamente?

«Lezioni, conferenze, incontri a distanza andrebbero bene se episodici. Per gli studenti, soprattutto, non è semplice trascorrere ore ed ore, da mesi, di fronte ad un'apparecchiatura elettronica. Se tutto questo si inserisce poi nel contesto di vita fortemente limitata a cominciare dagli incontri con gli amici, lo sport o le attività associative, ecco che i ragazzi vivono con una pressione molto forte».

C'è il rischio di una preparazione scolastica inadeguata?

«È chiaro che la didattica a distanza non può sostituire l'insegnamento tradizionale. Anche la richiesta di una spiegazione diventa più complessa. Parlando con gli altri genitori è emerso che anche gli studenti più bravi hanno avuto un calo dell'impegno di almeno il 30%. I ragazzi sono più pigri, svogliati, tendono a rimandare tutto».

Vede una soluzione?

«Con il nostro Comitato genitori ed con altri scriveremo a Zaia chiedendo il ritorno a scuola il 1 febbraio con le adeguate misure di sicurezza. Ma i contagi devono prima diminuire».

Michelangelo Cecchetto

