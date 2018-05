«Giusto aprire un tavolo operativo di confronto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un appello ad una assunzione di responsabilità da parte di tutti, in primis da parte delle imprese in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, quello che la leader della Cisl Annamaria Furlan lancia: «Abbiamo apprezzato che il Governatore Zaia abbia annunciato l'apertura di un tavolo operativo di confronto tra le istituzioni e le parti sociali per capire insieme come si affronta la situazione della sicurezza. Tutti siamo chiamati ad una assunzione di responsabilità soprattutto le imprese». Questo mentre la Cisal Metalmeccanici annuncia, per...