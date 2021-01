L'EX IMPIEGATO

PADOVA É deceduto il 31 dicembre all'ospedale di Montagnana Giuseppe Cecchetto, 97 anni compiuti il 21 dicembre scorso. L'uomo lascia la moglie Stella, 93enne, con la quale lo scorso anno aveva festeggiato i 70 anni di matrimonio, due figli - Giovanni, chirurgo, e Augusto, ingegnere -, tre nipoti e quattro pronipoti. «Il nonno aveva patologie pregresse che si sono aggravate con la positività al Covid ma ha avuto un solo giorno di febbre, diciamo che è morto con il Covid non a causa del virus - racconta il nipote Andrea - Nonostante l'età fino a poco tempo fa era una persona attiva, la consolazione è che ha avuto una vita lunga e felice circondato da tutti noi. Come ogni nonno adorava i nipoti e tutta la sua famiglia». Giuseppe Cecchetto, prima della pensione, era impiegato alla Banca Antonveneta, un lavoro che ha svolto con tale impegno e professionalità che gli è valso la nomina a Cavaliere del Lavoro. Una sua grande passione era lo sport, in particolare il calcio. «Il nonno era un entusiasta tifoso milanista e del Calcio Padova - continua Andrea - Amava leggere ed era affezionato al Gazzettino che andava personalmente a comprare in sella alla sua bicicletta fin che la salute glielo ha consentito. Era una persona stimata e benvoluta da tutti. L'unico rammarico per noi, oltre al dolore della perdita, è quello di non averlo potuto salutarlo prima che se ne andasse per sempre». I funerali martedì alle 14,30 nella chiesa di Ognissanti.

Luisa Morbiato

