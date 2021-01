L'EX FERROVIERE

VIGODARZERE É Giuseppe Ranzato, 89 anni, l'ottava vittima del Covid a Vigodarzere. Ex assistente del capo stazione nelle Ferrovie, Giuseppe era ricoverato all'ospedale di Camposampiero per problemi di salute dallo scorso 23 dicembre. E dal suo letto nel reparto di geriatria l'anziano aveva festeggiato il compleanno il 5 gennaio.

«Nel giro di otto giorni si è contagiato ed è morto racconta il nipote Nicola Vettore - Era stato ricoverato per via di una polmonite che non c'entrava nulla con il Covid tanto più che il tampone fatto all'ingresso in ospedale era risultato negativo. E proprio quanto stava per riprendersi e guarire, si è preso il virus. Durante tutte le settimane di ricovero siamo riusciti a sentirlo e a parlargli, a giorni alterni, attraverso le videochiamate che prenotavamo: nonno è sempre stato vigile e il suo pensiero era per la salute di tutti noi. Poi voleva sapere delle sua campagna, le vigne, l'orto, le galline. Mio nonno non era mai a casa, sempre preso dai suoi lavori nei campi; era instancabile e lavorava tantissimo. Era molto conosciuto in paese e in parrocchia dove organizzava la raccolta del ferro vecchio. L'abbiamo sentito l'ultima volta una decina di giorni fa e già faceva fatica a respirare, e poi con il passare dei giorni il fisico non ha retto». Dal reparto di geriatria Ranzato è stato spostato agli infettivi. «Giovedì sera alle 23 ci hanno avvisato che era mancato. L'altra sua passione era coltivare le vigne e fare il vino, tanto che era stato socio della cantina sociale di Campodarsego. Purtroppo questa sua morte ci addolora tantissimo perché era riuscito a superare quella polmonite per la quale l'avevamo ricoverato e, invece, dopo quasi un mese, è rimasto contagiato dal virus». Nell'ultima settimana sono stati tre gli anziani deceduti per via del Covid a Vigodarzere. Attualmente in isolamento ci sono 93 cittadini e, anche se la curva è in calo, i casi di positività dal 3 novembre ad oggi sono 544.

Lorena Levorato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA